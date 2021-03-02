https://ria.ru/20210302/nko-1599567283.html

Дегтярев провел "деловой завтрак" с социально ориентированными НКО

Дегтярев провел "деловой завтрак" с социально ориентированными НКО

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник провел "деловой завтрак" с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:50

2021-03-02T11:50

2021-03-02T11:50

хабаровский край

россия

фонд президентских грантов

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 2 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник провел "деловой завтрак" с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).Хабаровский край входит в пятерку лидеров общероссийского рейтинга поддержки СОНКО и социального предпринимательства по версии министерства экономического развития РФ. В регионе на конкурсной основе между социально ориентированными НКО разыгрываются субсидии из краевого бюджета, им возмещаются расходы на участие в различных мероприятиях и расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности. Краевые СОНКО принимают участие и в конкурсе на получение грантов президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества."В крае сегодня 435 активно действующих СОНКО. Знаю об их работе, вижу добрые дела, стремление помогать людям, победы в грантовых конкурсах. Мы готовы к сотрудничеству, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По информации правительства региона, из 435 активно действующих на территории региона социально ориентированных НКО сегодня финансовую поддержку получают только 27 проектов. В связи с этим представители организаций обозначили необходимость проработки вопроса увеличения финансирования, организации межотраслевого взаимодействия с привлечением граждан, бизнеса и органов власти, а также обеспечения развития инфраструктуры поддержки гражданских инициатив.Глава региона поддержал дискуссию о том, что сейчас пока только формируется понимание миссии Хабаровского края, его общества, органов госвласти. В этом правительство региона готово опереться в том числе и на некоммерческий сектор."Мы сегодня пересматриваем меры поддержки некоммерческого сектора, запланировали в 2021 году внедрить новые сервисы: "Облачная бухгалтерия", сервис для поставщиков услуг, "Юридическая помощь", "Календарь СОНКО", - сказал, обращаясь к участникам встречи, Дегтярев.Он добавил, что с учетом снижения заболеваемости коронавируса стоит подумать о проведении гражданского форума "Хабаровский край – территория возможностей" в очном формате. Площадка позволит предметно обсудить партнерство СОНКО с органами власти, местного самоуправления и бизнес-сообществом в интересах жителей региона.СОНКО осуществляют свою деятельность на территории края в области охраны здоровья, поддержки культуры, искусства, науки, образования, просвещения, укрепления института семьи и детства, социального обслуживания, развития гражданского общества, сохранения исторической памяти, укрепления межнационального и межрегионального согласия.На федеральном уровне указом президента РФ "О грантах… предоставляемых на развитие гражданского общества", предусмотрено ежегодное финансирование в объеме 8 миллиардов рублей. Всего за весь период проведения конкурсов Фонда президентских грантов (с 2013 по 2020 годы) от Хабаровского края участие в них приняли 748 проектов, 173 признаны победителями на общую сумму 244 миллионов рублей.На территории края реализуются меры поддержки СОНКО. В частности, конкурс по определению объема и предоставлению субсидий из краевого бюджета. Заявки на участие принимаются на цифровой платформе, аналогичной Фонду президентских грантов (внедрено в 5 субъектах РФ). В текущем году среди организаций будет разыграно более 15 миллионов рублей. Всего за весь период проведения конкурса СОНКО участие в нем приняли авторы 821 проекта, 338 признаны победителями на общую сумму 173 миллиона рублей.СОНКО, связанным с участием их представителей в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней, возмещаются расходы (максимальная сумма субсидий 50 тысяч рублей). Кроме того, субсидии из краевого бюджета предоставляются местным бюджетам на проведение мероприятий по поддержке СОНКО (в размере 4 миллионов рублей). Также возмещаются расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности - максимальная сумма субсидии до 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210301/plan-1599418448.html

https://ria.ru/20210301/turizm-1599380141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд президентских грантов, михаил дегтярев, хабаровский край, общество