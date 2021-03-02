Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:18 02.03.2021 (обновлено: 12:24 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у Юлии Навальной.
Запрос направлен на имя начальника главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентины Казаковой. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
© РИА НовостиЗапрос Виталия Милонова в МВД с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
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Запрос Виталия Милонова в МВД с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
© РИА НовостиЗапрос Виталия Милонова в МВД с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
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Запрос Виталия Милонова в МВД с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
1 из 2
Запрос Виталия Милонова в МВД с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
2 из 2
Запрос Виталия Милонова в МВД с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной
"Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений. В данной связи прошу вас провести соответствующую проверку и сообщить о факте наличия (или отсутствия) у Юлии Навальной двойного гражданства или вида на жительство (долговременной визы) иностранного государства", — говорится в письме (есть у РИА Новости).
Милонов пояснил, что в последние несколько дней отечественные и зарубежные средства массовой информации сообщают о наличии у Навальной, являющейся супругой оппозиционного блогера Алексея Навального, немецкого гражданства.
"К сожалению, для отечественной и зарубежной аудитории данный факт не получил должных разъяснений со стороны виновницы информационного повода: никто не соизволил четко и внятно объяснить генезис появления подобных подозрений. Между тем подтверждение или, наоборот, опровержение наличия иностранного гражданства у Юлии Навальный (ровно как и у ее супруга) стало бы важным дополнением к информационной картине событий, ключевыми участниками которых они стали явно или косвенно", — считает депутат.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина ФРГ, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой. Еще позже он принес в своем Telegram-канале извинения Навальной, но та их не приняла и назвала публикацию Лебедева фейком. При этом она никак не прокомментировала, есть ли или нет у нее немецкое гражданство или вид на жительство.
В МИД ФРГ сообщали РИА Новости, что фотография немецкого удостоверения личности Навальной, распространенная в соцсетях, фальсифицирована. Однако ведомство не ответило на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства ФРГ, ни вида на жительство в Германии.