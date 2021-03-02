https://ria.ru/20210302/navalnaya-1599530405.html

Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной

Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T03:18

2021-03-02T03:18

2021-03-02T12:24

юлия навальная

россия

валентина казакова

виталий милонов

германия

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в МВД России запрос с просьбой проверить наличие двойного гражданства или вида на жительства иностранного государства у Юлии Навальной.Запрос направлен на имя начальника главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентины Казаковой. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости."Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений. В данной связи прошу вас провести соответствующую проверку и сообщить о факте наличия (или отсутствия) у Юлии Навальной двойного гражданства или вида на жительство (долговременной визы) иностранного государства", — говорится в письме (есть у РИА Новости).Милонов пояснил, что в последние несколько дней отечественные и зарубежные средства массовой информации сообщают о наличии у Навальной, являющейся супругой оппозиционного блогера Алексея Навального, немецкого гражданства.Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина ФРГ, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой. Еще позже он принес в своем Telegram-канале извинения Навальной, но та их не приняла и назвала публикацию Лебедева фейком. При этом она никак не прокомментировала, есть ли или нет у нее немецкое гражданство или вид на жительство.В МИД ФРГ сообщали РИА Новости, что фотография немецкого удостоверения личности Навальной, распространенная в соцсетях, фальсифицирована. Однако ведомство не ответило на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства ФРГ, ни вида на жительство в Германии.

https://ria.ru/20210301/gosdep-1599524125.html

https://ria.ru/20210301/doklad-1599520410.html

россия

германия

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юлия навальная, россия, валентина казакова, виталий милонов, германия, общество