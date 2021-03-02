https://ria.ru/20210302/narusheniya-1599640169.html

Почти четыре тысячи нарушений по уборке снега устранили в Подмосковье

Почти четыре тысячи нарушений по уборке снега устранили в Подмосковье

Почти 4 тысячи нарушений по очистке от снега и наледи дворовых и общественных территорий устранили на территории Подмосковья за неделю, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:54

2021-03-02T17:54

2021-03-02T17:54

новости подмосковья

госадмтехнадзор московской области

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Почти 4 тысячи нарушений по очистке от снега и наледи дворовых и общественных территорий устранили на территории Подмосковья за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области."За неделю проверено 9488 территорий и объектов. Благодаря действиям инспекторов устранено 3910 нарушений хода зимней уборки во всех муниципалитетах Подмосковья. Проверена уборка от снега и наледей свыше 2600 подъездных путей к контейнерным площадкам", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.Он также добавил, что благодаря действиям инспекторов ведомства было приведено в порядок 845объектов.

https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html

московская область (подмосковье)

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2021

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госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)