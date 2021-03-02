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Наука
https://ria.ru/20210302/mikroorganizmy-1599526447.html
Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса
Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса
Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, живущие на свалках, в сточных водах,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T01:03
2021-03-02T01:03
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, живущие на свалках, в сточных водах, пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.Исследование проводилось в 2010-2020 годах в рамках эксперимента "Тест", когда на внешней поверхности МКС на 1 и 2 года размещались культуры микроорганизмов.Эксперимент проведен ИМБП совместно с Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения. Исследование было поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.Выяснилось, что для защиты клетки покрывались трехслойной сложно организованной оболочкой, которая не формируется в наземных условиях даже при облучении ультрафиолетом. "В настоящее время сформирована доказательная база существования у микроорганизмов в условиях, неблагоприятствующих росту, универсального механизма защиты жизненно важных внутриклеточных структур, и прежде всего нуклеоида, от повреждающих воздействий, голодания, окислительного стресса и других", - пишут ученые.Эксперимент проводился, указывается в статье, чтобы получить представление о физиологических особенностях возможных микроорганизмов, обитающих на других планетах, и узнать механизмы их приспособления к неблагоприятным условиям.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса

01:03 02.03.2021
 
© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, живущие на свалках, в сточных водах, пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.
Исследование проводилось в 2010-2020 годах в рамках эксперимента "Тест", когда на внешней поверхности МКС на 1 и 2 года размещались культуры микроорганизмов.
"Проведенные исследования показали, что после экспозиции в течение 24 месяцев сохранилась жизнеспособная популяция клеток Methanosarcina mazei. На основании полученных результатов можно сделать вывод о наличии в геноме метаногенной археи Methanosarcina mazei S-6T протекторных механизмов от воздействия факторов космического пространства в том числе таких, как вакуум, ультрафиолетовое-облучение и перепады температур", - говорится в статье российских ученых, опубликованной в очередном номере научного издания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН "Авиакосмическая и экологическая медицина".
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Эксперимент проведен ИМБП совместно с Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения. Исследование было поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.
Выяснилось, что для защиты клетки покрывались трехслойной сложно организованной оболочкой, которая не формируется в наземных условиях даже при облучении ультрафиолетом. "В настоящее время сформирована доказательная база существования у микроорганизмов в условиях, неблагоприятствующих росту, универсального механизма защиты жизненно важных внутриклеточных структур, и прежде всего нуклеоида, от повреждающих воздействий, голодания, окислительного стресса и других", - пишут ученые.
Эксперимент проводился, указывается в статье, чтобы получить представление о физиологических особенностях возможных микроорганизмов, обитающих на других планетах, и узнать механизмы их приспособления к неблагоприятным условиям.
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