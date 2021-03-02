https://ria.ru/20210302/mikroorganizmy-1599526447.html

Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса

Ученые нашли микроорганизмы с защитой от факторов воздействия космоса

Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, живущие на свалках, в сточных водах,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T01:03

2021-03-02T01:03

2021-03-02T01:03

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские ученые в ходе эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, живущие на свалках, в сточных водах, пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.Исследование проводилось в 2010-2020 годах в рамках эксперимента "Тест", когда на внешней поверхности МКС на 1 и 2 года размещались культуры микроорганизмов.Эксперимент проведен ИМБП совместно с Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения. Исследование было поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.Выяснилось, что для защиты клетки покрывались трехслойной сложно организованной оболочкой, которая не формируется в наземных условиях даже при облучении ультрафиолетом. "В настоящее время сформирована доказательная база существования у микроорганизмов в условиях, неблагоприятствующих росту, универсального механизма защиты жизненно важных внутриклеточных структур, и прежде всего нуклеоида, от повреждающих воздействий, голодания, окислительного стресса и других", - пишут ученые.Эксперимент проводился, указывается в статье, чтобы получить представление о физиологических особенностях возможных микроорганизмов, обитающих на других планетах, и узнать механизмы их приспособления к неблагоприятным условиям.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/luna-1578665695.html

https://ria.ru/20200130/1564003541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука