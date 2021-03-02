https://ria.ru/20210302/mediki-1599627265.html
Правительство выделило допсредства медикам, борющимся с COVID-19
Правительство выделило допсредства медикам, борющимся с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более чем 7,6 миллиарда рублей на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:56
2021-03-02T16:56
2021-03-02T16:56
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_334:519:3051:2047_1920x0_80_0_0_75b3483703199dcf47061a1a2eebf9ad.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более чем 7,6 миллиарда рублей на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID-19, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что это делается в связи в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Согласно указу, страховыми случаями, при которых предоставляется единовременная страховая выплата, являются смерть медработника при инфицировании COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, а также причинение вреда здоровью или стойкая утрата трудопспособности медработника, если он заболеет коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей."Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 7673987,5 тысячи рублей для предоставления межбюдженого трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ", - говорится в распоряжении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_482:511:2530:2047_1920x0_80_0_0_e4487fb17cb8e882446d7ee02ad51289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, общество