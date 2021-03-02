https://ria.ru/20210302/mediki-1599627265.html

Правительство выделило допсредства медикам, борющимся с COVID-19

Правительство выделило допсредства медикам, борющимся с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более чем 7,6 миллиарда рублей на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:56

2021-03-02T16:56

2021-03-02T16:56

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более чем 7,6 миллиарда рублей на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID-19, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что это делается в связи в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Согласно указу, страховыми случаями, при которых предоставляется единовременная страховая выплата, являются смерть медработника при инфицировании COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, а также причинение вреда здоровью или стойкая утрата трудопспособности медработника, если он заболеет коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей."Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 7673987,5 тысячи рублей для предоставления межбюдженого трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ", - говорится в распоряжении.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, общество