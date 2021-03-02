https://ria.ru/20210302/matvienko-1599540952.html
Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу
Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу
Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:23
2021-03-02T09:23
2021-03-02T11:06
россия
договор по открытому небу
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", - сообщила она.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
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россия, договор по открытому небу, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, безопасность