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Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу
Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу
Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:23
2021-03-02T11:06
россия
договор по открытому небу
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", - сообщила она.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
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россия, договор по открытому небу, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, безопасность

Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу

09:23 02.03.2021 (обновлено: 11:06 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", - сообщила она.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
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РоссияДоговор по открытому небуВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСШАБезопасность
 
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