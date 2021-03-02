https://ria.ru/20210302/matvienko-1599540952.html

Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу

Матвиенко назвала условие возвращения России к Договору по открытому небу

Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:23

2021-03-02T09:23

2021-03-02T11:06

россия

договор по открытому небу

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, но Вашингтон ещё не определился с ним, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", - сообщила она.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210302/pentagon-1599533455.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, безопасность