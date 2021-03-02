https://ria.ru/20210302/kuzbass-1599628809.html
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост в 30% перевозок угля... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:01
2021-03-02T17:01
2021-03-02T17:01
владимир путин
кемеровская область
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост в 30% перевозок угля по отношению к 2020 году."Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района, Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить - пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем (Белоусовым - ред.) - обеспечить как минимум плюс 30 процентов перевозок угля по сравнению с 2020 годом", - сказал он на совещании по развитию угольной отрасли.Путин просил придерживаться этого ориентира."Да, допустим, мы его скорректировали по сравнению с тем, о чем говорили раньше, но такова жизнь, это понятно. Это все ясно. Но при этом планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам", - подчеркнул президент.По его словам, это должно быть сделано на основе поставок на Запад и на внутренний рынок, а также исходя из наличия портовых мощностей.
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владимир путин, кемеровская область, экономика
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост в 30% перевозок угля по отношению к 2020 году.
"Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района, Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить - пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем (Белоусовым - ред.) - обеспечить как минимум плюс 30 процентов перевозок угля по сравнению с 2020 годом", - сказал он на совещании по развитию угольной отрасли.
Путин просил придерживаться этого ориентира.
"Да, допустим, мы его скорректировали по сравнению с тем, о чем говорили раньше, но такова жизнь, это понятно. Это все ясно. Но при этом планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам", - подчеркнул президент.
По его словам, это должно быть сделано на основе поставок на Запад и на внутренний рынок, а также исходя из наличия портовых мощностей.