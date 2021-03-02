https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599611985.html

В Индонезии выявили "британский" штамм коронавируса

В Индонезии выявили "британский" штамм коронавируса

"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Индонезии, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на заместителя министра здравоохранения... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:43

2021-03-02T15:43

2021-03-02T15:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индонезия

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Индонезии, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Данте Саксоно Харбувоно."Вчера вечером я получил сведения о том, что в этот день, ровно через год (после того, как в Индонезии был зафиксирован первый случай COVID-19), мы обнаружили "британский" штамм коронавируса B117 в Индонезии. Это новейшие сведения о COVID-19, так как два случая заражения были обнаружены лишь вчера вечером", - заявил заместитель минздрава страны.Харбувоно также выразил опасения, что Индонезия может столкнуться с более серьезной пандемией. Он подчеркнул, что были проверены 462 индонезийца, сдавших положительный тест на коронавирус, на наличие "британского" штамма В117. Однако мутировавший вариант COVID-19 удалось обнаружить лишь у двоих заболевших.По словам заместителя минздрава, обнаружение нового варианта коронавируса ставит перед правительством Индонезии задачи, связанные с разработкой более эффективных методов лечения коронавируса и новыми эпидемиологическими исследованиями.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Индонезии превысило 1,3 миллиона, более 1,1 миллиона человек выздоровели и 36,5 тысячи скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/koronavirus-1599512840.html

индонезия

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коронавирус covid-19, индонезия, в мире