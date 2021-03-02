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В Индонезии выявили "британский" штамм коронавируса
В Индонезии выявили "британский" штамм коронавируса
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Индонезии, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на заместителя министра здравоохранения... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:43
2021-03-02T15:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Индонезии, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Данте Саксоно Харбувоно."Вчера вечером я получил сведения о том, что в этот день, ровно через год (после того, как в Индонезии был зафиксирован первый случай COVID-19), мы обнаружили "британский" штамм коронавируса B117 в Индонезии. Это новейшие сведения о COVID-19, так как два случая заражения были обнаружены лишь вчера вечером", - заявил заместитель минздрава страны.Харбувоно также выразил опасения, что Индонезия может столкнуться с более серьезной пандемией. Он подчеркнул, что были проверены 462 индонезийца, сдавших положительный тест на коронавирус, на наличие "британского" штамма В117. Однако мутировавший вариант COVID-19 удалось обнаружить лишь у двоих заболевших.По словам заместителя минздрава, обнаружение нового варианта коронавируса ставит перед правительством Индонезии задачи, связанные с разработкой более эффективных методов лечения коронавируса и новыми эпидемиологическими исследованиями.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Индонезии превысило 1,3 миллиона, более 1,1 миллиона человек выздоровели и 36,5 тысячи скончались.
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

В Индонезии выявили "британский" штамм коронавируса

15:43 02.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Индонезии, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Данте Саксоно Харбувоно.
"Вчера вечером я получил сведения о том, что в этот день, ровно через год (после того, как в Индонезии был зафиксирован первый случай COVID-19), мы обнаружили "британский" штамм коронавируса B117 в Индонезии. Это новейшие сведения о COVID-19, так как два случая заражения были обнаружены лишь вчера вечером", - заявил заместитель минздрава страны.
Харбувоно также выразил опасения, что Индонезия может столкнуться с более серьезной пандемией. Он подчеркнул, что были проверены 462 индонезийца, сдавших положительный тест на коронавирус, на наличие "британского" штамма В117. Однако мутировавший вариант COVID-19 удалось обнаружить лишь у двоих заболевших.
По словам заместителя минздрава, обнаружение нового варианта коронавируса ставит перед правительством Индонезии задачи, связанные с разработкой более эффективных методов лечения коронавируса и новыми эпидемиологическими исследованиями.
Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Индонезии превысило 1,3 миллиона, более 1,1 миллиона человек выздоровели и 36,5 тысячи скончались.
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