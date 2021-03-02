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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599557711.html
В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; это минимальный показатель с 4 октября (10 499), сообщили в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:02
2021-03-02T11:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; это минимальный показатель с 4 октября (10 499), сообщили в оперативном штабе.До этого неделю показатель держался ниже отметки в 12 тысяч, накануне зафиксировали 11 571 заболевшего. Темп прироста сократился с 0,27 до 0,25 процента.Умерли 441 человек (днем ранее — 333), выздоровели 14 966 пациентов (11 277).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1277 (2097). В Санкт-Петербурге — 937 заразившихся (943), в Подмосковье — 617 (629). В Нижегородской области — 383, Воронежской — 291, Ростовской — 282, Самарской — 275, Иркутской — 224.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один житель, в Еврейской автономии, Туве и Магаданской области заболели по четыре человека, а на Алтае — пять.При этом у каждого десятого (1069 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 268 215, умерли за все время 86 896 человек, выздоровели 3 838 040.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19

11:02 02.03.2021 (обновлено: 11:57 02.03.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; это минимальный показатель с 4 октября (10 499), сообщили в оперативном штабе.
До этого неделю показатель держался ниже отметки в 12 тысяч, накануне зафиксировали 11 571 заболевшего. Темп прироста сократился с 0,27 до 0,25 процента.
Умерли 441 человек (днем ранее — 333), выздоровели 14 966 пациентов (11 277).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1277 (2097). В Санкт-Петербурге — 937 заразившихся (943), в Подмосковье — 617 (629). В Нижегородской области — 383, Воронежской — 291, Ростовской — 282, Самарской — 275, Иркутской — 224.
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один житель, в Еврейской автономии, Туве и Магаданской области заболели по четыре человека, а на Алтае — пять.
При этом у каждого десятого (1069 человек) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 268 215, умерли за все время 86 896 человек, выздоровели 3 838 040.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
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