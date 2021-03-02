В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19
11:02 02.03.2021 (обновлено: 11:57 02.03.2021)
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; это минимальный показатель с 4 октября (10 499), сообщили в оперативном штабе.
До этого неделю показатель держался ниже отметки в 12 тысяч, накануне зафиксировали 11 571 заболевшего. Темп прироста сократился с 0,27 до 0,25 процента.
Умерли 441 человек (днем ранее — 333), выздоровели 14 966 пациентов (11 277).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1277 (2097). В Санкт-Петербурге — 937 заразившихся (943), в Подмосковье — 617 (629). В Нижегородской области — 383, Воронежской — 291, Ростовской — 282, Самарской — 275, Иркутской — 224.
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один житель, в Еврейской автономии, Туве и Магаданской области заболели по четыре человека, а на Алтае — пять.
При этом у каждого десятого (1069 человек) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 268 215, умерли за все время 86 896 человек, выздоровели 3 838 040.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.