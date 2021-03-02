https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599557711.html

В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; это минимальный показатель с 4 октября (10 499), сообщили в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:02

2021-03-02T11:02

2021-03-02T11:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; это минимальный показатель с 4 октября (10 499), сообщили в оперативном штабе.До этого неделю показатель держался ниже отметки в 12 тысяч, накануне зафиксировали 11 571 заболевшего. Темп прироста сократился с 0,27 до 0,25 процента.Умерли 441 человек (днем ранее — 333), выздоровели 14 966 пациентов (11 277).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1277 (2097). В Санкт-Петербурге — 937 заразившихся (943), в Подмосковье — 617 (629). В Нижегородской области — 383, Воронежской — 291, Ростовской — 282, Самарской — 275, Иркутской — 224.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один житель, в Еврейской автономии, Туве и Магаданской области заболели по четыре человека, а на Алтае — пять.При этом у каждого десятого (1069 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 268 215, умерли за все время 86 896 человек, выздоровели 3 838 040.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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