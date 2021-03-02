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Выставка "еврейского авангарда" открывается в "галерее на Шаболовке"
Выставка "еврейского авангарда" открывается в "галерее на Шаболовке"
Работы советских еврейских художников покажут на выставке "Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве", которая откроется в среду в столичной... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:11
2021-03-02T12:11
2021-03-02T13:16
культура
религия
новости - религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Работы советских еврейских художников покажут на выставке "Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве", которая откроется в среду в столичной "галерее на Шаболовке", сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).В экспозиции можно увидеть работы 1910-1940-х годов: живописные и графические эскизы к спектаклям ГОСЕТ, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты, уточняют в РЕК."Но ее центральная часть посвящена камерной картине 1930-начала 40-х годов, сменившей агитационное и пропагандистское искусства первых послереволюционных десятилетий. Именно эти малоизученные произведения, созданные "в стол", позволяют увидеть эти годы как важный этап в истории российской еврейской культуры, развивавшейся за пределами советизирующего фасада", – говорится в сообщении.Среди авторов, представленных на выставке – Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие. В РЕК уточняют, что главным воплощением "еврейского авангарда" стала работа Художественной секции Лиги еврейской культуры (Культур-Лиги). "После ее фактической ликвидации в середине 1920-х партия шаг за шагом ужесточала контроль над контуром образа советского еврейства и связанных с ним сюжетов, так что к концу 1930-х – началу 1940-х годов еврейская тема в СССР оказалась в тени "наднациональной" политики, соединенной с антирелигиозным пафосом", - пояснил в пресс-службе.В 2020 году выставка Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве" стала одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры.
https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html
https://ria.ru/20210122/falk-1593091541.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, российский еврейский конгресс, ссср, справки
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Работы советских еврейских художников покажут на выставке "Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве", которая откроется в среду в столичной "галерее на Шаболовке", сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
В экспозиции можно увидеть работы 1910-1940-х годов: живописные и графические эскизы к спектаклям ГОСЕТ, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты, уточняют в РЕК.
"Но ее центральная часть посвящена камерной картине 1930-начала 40-х годов, сменившей агитационное и пропагандистское искусства первых послереволюционных десятилетий. Именно эти малоизученные произведения, созданные "в стол", позволяют увидеть эти годы как важный этап в истории российской еврейской культуры, развивавшейся за пределами советизирующего фасада", – говорится в сообщении.
Среди авторов, представленных на выставке – Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие.
В РЕК уточняют, что главным воплощением "еврейского авангарда" стала работа Художественной секции Лиги еврейской культуры (Культур-Лиги). "После ее фактической ликвидации в середине 1920-х партия шаг за шагом ужесточала контроль над контуром образа советского еврейства и связанных с ним сюжетов, так что к концу 1930-х – началу 1940-х годов еврейская тема в СССР оказалась в тени "наднациональной" политики, соединенной с антирелигиозным пафосом", - пояснил в пресс-службе.
В 2020 году выставка Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве" стала одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры.