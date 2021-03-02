https://ria.ru/20210302/kamchatka-1599572716.html

В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:49

2021-03-02T13:49

2021-03-02T13:49

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок."С 3 по 5 марта 2021 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы в указанный период.По данным Камчатгидрометцентра, к берегам полуострова приближается очередной циклон. Он обрушится на регион в ночь на среду и принесет сильные осадки и ветер.

https://ria.ru/20200426/1570483736.html

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