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https://ria.ru/20210302/kamchatka-1599572716.html
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:49
2021-03-02T13:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок."С 3 по 5 марта 2021 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы в указанный период.По данным Камчатгидрометцентра, к берегам полуострова приближается очередной циклон. Он обрушится на регион в ночь на среду и принесет сильные осадки и ветер.
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вулкан, погода, камчатский край, туризм, новости - туризм, петропавловск-камчатский

В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

13:49 02.03.2021
 
© РИА Новости / Александр ПирагисВид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
"С 3 по 5 марта 2021 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы в указанный период.
По данным Камчатгидрометцентра, к берегам полуострова приближается очередной циклон. Он обрушится на регион в ночь на среду и принесет сильные осадки и ветер.
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