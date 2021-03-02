https://ria.ru/20210302/germaniya-1599645900.html
Правящая в Германии партия выступила за облегчение визового режима с РФ
Правящая в Германии партия выступила за облегчение визового режима с РФ
Партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-02T18:25
2021-03-02T18:25
2021-03-03T00:08
россия
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минфин фрг
обсе
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германия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы.СДПГ, в частности, предложила частично облегчить визовый режим с Россией — для расширения молодежных обменов между странами.Как ранее заявил в интервью РИА Новости экс-уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (СДПГ), в 2019 году при его участии в рамках рабочей группы форума "Петербургский диалог" разработали визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией. В качестве долгосрочной цели поставили обеспечение безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет.В СДПГ подчеркнули, что основываются на ценностях и принципах ОБСЕ и новой европейской "восточной политики", в фокусе которой — общая и согласованная политика ЕС в отношении России."Конструктивная готовность к диалогу со стороны России является предпосылкой для снятия напряженности", — отмечается в сообщении.Как говорится в проекте программы, в германских и европейских интересах — "достижение общего прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в теме защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями".В документе упоминаются и текущие проблемы в отношениях: ситуация вокруг Крыма и в Донбассе, "кибератаки на бундестаг ФРГ", причастность к которым Москва отрицает, а также инцидент с Алексеем Навальным.Во внешней политике социал-демократы предлагают укреплять сотрудничество в рамках НАТО и обороноспособность бундесвера — целью остается "создание европейской армии". Как считают в СДПГ, в отношениях с США необходим "новый старт", а также сотрудничество в вопросах защиты климата, глобальной политики в области здравоохранения, торговли, разоружения и безопасности.Проект предвыборной программы должны утвердить на съезде в мае. В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство. Вице-канцлер Олаф Шольц, который возглавляет Минфин в правительстве Меркель (ХДС), заявил, что готов возглавить новый кабмин после победы на выборах.
https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html
https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596115809.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/berlin-1597204998.html
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россия, олаф шольц, минфин фрг, обсе, донбасс, ангела меркель, германия, европа, в мире
БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости.
Партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии
во главе с канцлером Ангелой Меркель
, представила проект предвыборной программы.
СДПГ, в частности, предложила частично облегчить визовый режим с Россией — для расширения молодежных обменов между странами.
"При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать", — говорится в документе на сайте партии.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости экс-уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (СДПГ), в 2019 году при его участии в рамках рабочей группы форума "Петербургский диалог" разработали визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией. В качестве долгосрочной цели поставили обеспечение безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет.
В СДПГ подчеркнули, что основываются на ценностях и принципах ОБСЕ
и новой европейской "восточной политики", в фокусе которой — общая и согласованная политика ЕС в отношении России.
"Конструктивная готовность к диалогу со стороны России является предпосылкой для снятия напряженности", — отмечается в сообщении.
Как говорится в проекте программы, в германских и европейских интересах — "достижение общего прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в теме защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями".
В документе упоминаются и текущие проблемы в отношениях: ситуация вокруг Крыма и в Донбассе
, "кибератаки на бундестаг ФРГ", причастность к которым Москва отрицает, а также инцидент с Алексеем Навальным.
Во внешней политике социал-демократы предлагают укреплять сотрудничество в рамках НАТО и обороноспособность бундесвера — целью остается "создание европейской армии". Как считают в СДПГ, в отношениях с США необходим "новый старт", а также сотрудничество в вопросах защиты климата, глобальной политики в области здравоохранения, торговли, разоружения и безопасности.
Проект предвыборной программы должны утвердить на съезде в мае. В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство. Вице-канцлер Олаф Шольц
, который возглавляет Минфин
в правительстве Меркель (ХДС), заявил, что готов возглавить новый кабмин после победы на выборах.