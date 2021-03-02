https://ria.ru/20210302/germaniya-1599645900.html

Правящая в Германии партия выступила за облегчение визового режима с РФ

Правящая в Германии партия выступила за облегчение визового режима с РФ

Партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-02T18:25

2021-03-02T18:25

2021-03-03T00:08

россия

олаф шольц

минфин фрг

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европа

в мире

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БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы.СДПГ, в частности, предложила частично облегчить визовый режим с Россией — для расширения молодежных обменов между странами.Как ранее заявил в интервью РИА Новости экс-уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (СДПГ), в 2019 году при его участии в рамках рабочей группы форума "Петербургский диалог" разработали визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией. В качестве долгосрочной цели поставили обеспечение безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет.В СДПГ подчеркнули, что основываются на ценностях и принципах ОБСЕ и новой европейской "восточной политики", в фокусе которой — общая и согласованная политика ЕС в отношении России."Конструктивная готовность к диалогу со стороны России является предпосылкой для снятия напряженности", — отмечается в сообщении.Как говорится в проекте программы, в германских и европейских интересах — "достижение общего прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в теме защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями".В документе упоминаются и текущие проблемы в отношениях: ситуация вокруг Крыма и в Донбассе, "кибератаки на бундестаг ФРГ", причастность к которым Москва отрицает, а также инцидент с Алексеем Навальным.Во внешней политике социал-демократы предлагают укреплять сотрудничество в рамках НАТО и обороноспособность бундесвера — целью остается "создание европейской армии". Как считают в СДПГ, в отношениях с США необходим "новый старт", а также сотрудничество в вопросах защиты климата, глобальной политики в области здравоохранения, торговли, разоружения и безопасности.Проект предвыборной программы должны утвердить на съезде в мае. В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство. Вице-канцлер Олаф Шольц, который возглавляет Минфин в правительстве Меркель (ХДС), заявил, что готов возглавить новый кабмин после победы на выборах.

https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596115809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/berlin-1597204998.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олаф шольц, минфин фрг, обсе, донбасс, ангела меркель, германия, европа, в мире