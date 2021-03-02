https://ria.ru/20210302/ekskursii-1599632861.html

Экскурсии по проекту "Активное долголетие" возобновили в Подмосковье

Экскурсии по проекту "Активное долголетие" возобновили в Подмосковье

Экскурсионные поездки в рамках проекта "Активное долголетие" возобновили на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:16

2021-03-02T17:16

2021-03-02T17:16

новости подмосковья

ирина фаевская

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/91545/46/915454619_0:119:1000:682_1920x0_80_0_0_e3f956ed75acd06bc436e872e287ef5d.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Экскурсионные поездки в рамках проекта "Активное долголетие" возобновили на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.Ранее в середине февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановлении о возобновлении работы всех 56 клубов "Активное долголетие"."Мы рады сообщить, что возобновлены экскурсии в рамках проекта "Активное долголетие". Ознакомиться с графиком поездок и записаться на экскурсию можно через портал (dolgoletie.mosreg.ru) или в мобильном приложении Соцуслуги", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.Экскурсионные поездки будут организованы с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил и социальной дистанции. Участникам экскурсии при себе необходимо иметь справку об антителах к COVID-2019 или справку о прохождении вакцинации.

https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, андрей воробьев, московская область (подмосковье)