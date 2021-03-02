https://ria.ru/20210302/ekskursii-1599632861.html
Экскурсии по проекту "Активное долголетие" возобновили в Подмосковье
Экскурсии по проекту "Активное долголетие" возобновили в Подмосковье
Экскурсионные поездки в рамках проекта "Активное долголетие" возобновили на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:16
2021-03-02T17:16
2021-03-02T17:16
новости подмосковья
ирина фаевская
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Экскурсионные поездки в рамках проекта "Активное долголетие" возобновили на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.Ранее в середине февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановлении о возобновлении работы всех 56 клубов "Активное долголетие"."Мы рады сообщить, что возобновлены экскурсии в рамках проекта "Активное долголетие". Ознакомиться с графиком поездок и записаться на экскурсию можно через портал (dolgoletie.mosreg.ru) или в мобильном приложении Соцуслуги", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.Экскурсионные поездки будут организованы с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил и социальной дистанции. Участникам экскурсии при себе необходимо иметь справку об антителах к COVID-2019 или справку о прохождении вакцинации.
https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html
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ирина фаевская, андрей воробьев, московская область (подмосковье)