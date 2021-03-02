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Названы самые переоцененные туристические достопримечательности Европы

Названы самые переоцененные туристические достопримечательности Европы

Эксперты определили самые переоцененные места Старого Света и предложили ничуть не менее интересные альтернативы, сообщает Euronews. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T00:26

2021-03-02T00:26

2021-03-02T00:26

туризм

туризм

альберто джакометти

новости - туризм

леонид брежнев

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португалия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперты определили самые переоцененные места Старого Света и предложили ничуть не менее интересные альтернативы, сообщает Euronews.Эйфелева башня, ПарижОчередь на час, толпы, душный лифт и переполненная платформа, на которую он доставляет пассажиров — неотъемлемая часть впечатлений туристов от посещения главной достопримечательности французской столицы.Между тем, в городе есть несколько смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид на город, в том числе и на Эйфелеву башню. Это терраса базилики Сакре-Кер, башня Монпарнас или Триумфальная арка.Испанская лестница, РимС этого места окрестности не рассмотреть, да и большинство туристов приходит сюда не за этим. Сидя на ступенях, гости наблюдают за жителями Вечного города, многоголосой толпой на прилегающей площади, покупателями, выходящими из дорогих магазинов напротив — пытаются почувствовать дух древнего мегаполиса. И отдыхают после тура по центральным улицам. Но одновременно это место — мекка для карманников и продавцов подделок. А гуляющая толпа не позволит рассмотреть улицы и проникнуться атмосферой.За ней опытные путешественники советуют отправиться в район Трастевере, куда едут сами римляне — встретиться с друзьями, пройтись по магазинам или пообедать. Очень аутентично.Будайская крепость, БудапештЗдание парламента при знакомстве с венгерской столицей может стать альтернативой крепости. В одном из величественных правительственных сооружений в мире, построенном в 1902 году, заслуживают внимания и многочисленные башни, и интерьеры помещений.Русалочка, КопенгагенВремя, потраченное на поиск этой статуи на берегу городской гавани, можно считать потраченным зря. Она смотрит на противоположный берег — на унылые доки, склады и подъемные краны. У скульптуры можно провести максимум одну минуту — чтобы сделать селфи.Лучше отправляйтесь в датский музей современного искусства "Луизиана". Там — Сад скульптур, гигантский паук Луизы Буржуа, работы Альберто Джакометти и выставки всемирно известных художников. Чекпойнт Чарли, БерлинПограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе привлекает туристов. Там можно сделать фотографии, хотя КПП — ненастоящий, современная копия ранее действовавшего. Он расположен в середине проезжей части на оживленной улице. Рядом — несколько мешков с песком, громкоговоритель и табличка с надписью "Вы покидаете американский сектор".Лучше потратьте время на посещение Ист-Сайд галереи. Она размещена под открытым небом, прямо на фрагменте Берлинской стены. Ее участок протяженностью в 1,3 километра был расписан художниками из Венгрии, США, России, Японии, Франции, Португалии, Чили и Германии. Одна из самых знаменитых картин — работа московского художника Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!", изображающая целующихся Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера.

https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, альберто джакометти, новости - туризм, леонид брежнев, эрих хонеккер, португалия, сша, берлин (город)