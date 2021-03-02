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Названы самые переоцененные туристические достопримечательности Европы
Названы самые переоцененные туристические достопримечательности Европы
Эксперты определили самые переоцененные места Старого Света и предложили ничуть не менее интересные альтернативы, сообщает Euronews. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T00:26
2021-03-02T00:26
туризм
туризм
альберто джакометти
новости - туризм
леонид брежнев
эрих хонеккер
португалия
сша
берлин (город)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперты определили самые переоцененные места Старого Света и предложили ничуть не менее интересные альтернативы, сообщает Euronews.Эйфелева башня, ПарижОчередь на час, толпы, душный лифт и переполненная платформа, на которую он доставляет пассажиров — неотъемлемая часть впечатлений туристов от посещения главной достопримечательности французской столицы.Между тем, в городе есть несколько смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид на город, в том числе и на Эйфелеву башню. Это терраса базилики Сакре-Кер, башня Монпарнас или Триумфальная арка.Испанская лестница, РимС этого места окрестности не рассмотреть, да и большинство туристов приходит сюда не за этим. Сидя на ступенях, гости наблюдают за жителями Вечного города, многоголосой толпой на прилегающей площади, покупателями, выходящими из дорогих магазинов напротив — пытаются почувствовать дух древнего мегаполиса. И отдыхают после тура по центральным улицам. Но одновременно это место — мекка для карманников и продавцов подделок. А гуляющая толпа не позволит рассмотреть улицы и проникнуться атмосферой.За ней опытные путешественники советуют отправиться в район Трастевере, куда едут сами римляне — встретиться с друзьями, пройтись по магазинам или пообедать. Очень аутентично.Будайская крепость, БудапештЗдание парламента при знакомстве с венгерской столицей может стать альтернативой крепости. В одном из величественных правительственных сооружений в мире, построенном в 1902 году, заслуживают внимания и многочисленные башни, и интерьеры помещений.Русалочка, КопенгагенВремя, потраченное на поиск этой статуи на берегу городской гавани, можно считать потраченным зря. Она смотрит на противоположный берег — на унылые доки, склады и подъемные краны. У скульптуры можно провести максимум одну минуту — чтобы сделать селфи.Лучше отправляйтесь в датский музей современного искусства "Луизиана". Там — Сад скульптур, гигантский паук Луизы Буржуа, работы Альберто Джакометти и выставки всемирно известных художников. Чекпойнт Чарли, БерлинПограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе привлекает туристов. Там можно сделать фотографии, хотя КПП — ненастоящий, современная копия ранее действовавшего. Он расположен в середине проезжей части на оживленной улице. Рядом — несколько мешков с песком, громкоговоритель и табличка с надписью "Вы покидаете американский сектор".Лучше потратьте время на посещение Ист-Сайд галереи. Она размещена под открытым небом, прямо на фрагменте Берлинской стены. Ее участок протяженностью в 1,3 километра был расписан художниками из Венгрии, США, России, Японии, Франции, Португалии, Чили и Германии. Одна из самых знаменитых картин — работа московского художника Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!", изображающая целующихся Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера.
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португалия
сша
берлин (город)
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РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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туризм, альберто джакометти, новости - туризм, леонид брежнев, эрих хонеккер, португалия, сша, берлин (город)

Названы самые переоцененные туристические достопримечательности Европы

00:26 02.03.2021
 
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперты определили самые переоцененные места Старого Света и предложили ничуть не менее интересные альтернативы, сообщает Euronews.

Эйфелева башня, Париж

© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в фотобанкПраздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже
Праздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Флоранс Галле
Перейти в фотобанк
Праздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже
Очередь на час, толпы, душный лифт и переполненная платформа, на которую он доставляет пассажиров — неотъемлемая часть впечатлений туристов от посещения главной достопримечательности французской столицы.
Между тем, в городе есть несколько смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид на город, в том числе и на Эйфелеву башню. Это терраса базилики Сакре-Кер, башня Монпарнас или Триумфальная арка.

Испанская лестница, Рим

© AFP 2021 / Alberto PizzoliИспанская лестница в Риме
Испанская лестница в Риме - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
Испанская лестница в Риме
С этого места окрестности не рассмотреть, да и большинство туристов приходит сюда не за этим. Сидя на ступенях, гости наблюдают за жителями Вечного города, многоголосой толпой на прилегающей площади, покупателями, выходящими из дорогих магазинов напротив — пытаются почувствовать дух древнего мегаполиса. И отдыхают после тура по центральным улицам.
Но одновременно это место — мекка для карманников и продавцов подделок. А гуляющая толпа не позволит рассмотреть улицы и проникнуться атмосферой.
За ней опытные путешественники советуют отправиться в район Трастевере, куда едут сами римляне — встретиться с друзьями, пройтись по магазинам или пообедать. Очень аутентично.

Будайская крепость, Будапешт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание парламента в Будапеште
Здание парламента при знакомстве с венгерской столицей может стать альтернативой крепости. В одном из величественных правительственных сооружений в мире, построенном в 1902 году, заслуживают внимания и многочисленные башни, и интерьеры помещений.

Русалочка, Копенгаген

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСкульптура "Русалочка"
Скульптура Русалочка - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Скульптура "Русалочка"
Время, потраченное на поиск этой статуи на берегу городской гавани, можно считать потраченным зря. Она смотрит на противоположный берег — на унылые доки, склады и подъемные краны. У скульптуры можно провести максимум одну минуту — чтобы сделать селфи.
Лучше отправляйтесь в датский музей современного искусства "Луизиана". Там — Сад скульптур, гигантский паук Луизы Буржуа, работы Альберто Джакометти и выставки всемирно известных художников.

Чекпойнт Чарли, Берлин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены
Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены
Пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе привлекает туристов. Там можно сделать фотографии, хотя КПП — ненастоящий, современная копия ранее действовавшего. Он расположен в середине проезжей части на оживленной улице. Рядом — несколько мешков с песком, громкоговоритель и табличка с надписью "Вы покидаете американский сектор".
Лучше потратьте время на посещение Ист-Сайд галереи. Она размещена под открытым небом, прямо на фрагменте Берлинской стены. Ее участок протяженностью в 1,3 километра был расписан художниками из Венгрии, США, России, Японии, Франции, Португалии, Чили и Германии. Одна из самых знаменитых картин — работа московского художника Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!", изображающая целующихся Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера.
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