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Матвиенко отметила важность продления договора СНВ-3

Матвиенко отметила важность продления договора СНВ-3

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть основания ожидать продолжение диалога России и США о стратегических вооружениях и мировой... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:09

2021-03-02T09:09

2021-03-02T11:06

договор снв-3

валентина матвиенко

сша

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть основания ожидать продолжение диалога России и США о стратегических вооружениях и мировой безопасности после того, как был продлён Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений."Действительно, очень позитивным, очень положительным шагом новой администрации стало решение о продлении Договора СНВ-3, которого мы добивались. Это, конечно же, серьезный фактор в российско-американских отношениях. Безусловно, он вселяет и некую надежду на продолжение диалога о стратегических вооружениях, о мировой стабильности и безопасности", - заявила она РИА Новости.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

сша

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2021

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договор снв-3, валентина матвиенко, сша, в мире