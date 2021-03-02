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Матвиенко отметила важность продления договора СНВ-3
Матвиенко отметила важность продления договора СНВ-3
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть основания ожидать продолжение диалога России и США о стратегических вооружениях и мировой... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:09
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договор снв-3
валентина матвиенко
сша
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть основания ожидать продолжение диалога России и США о стратегических вооружениях и мировой безопасности после того, как был продлён Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений."Действительно, очень позитивным, очень положительным шагом новой администрации стало решение о продлении Договора СНВ-3, которого мы добивались. Это, конечно же, серьезный фактор в российско-американских отношениях. Безусловно, он вселяет и некую надежду на продолжение диалога о стратегических вооружениях, о мировой стабильности и безопасности", - заявила она РИА Новости.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
сша
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договор снв-3, валентина матвиенко, сша, в мире

Матвиенко отметила важность продления договора СНВ-3

09:09 02.03.2021 (обновлено: 11:06 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть основания ожидать продолжение диалога России и США о стратегических вооружениях и мировой безопасности после того, как был продлён Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
"Действительно, очень позитивным, очень положительным шагом новой администрации стало решение о продлении Договора СНВ-3, которого мы добивались. Это, конечно же, серьезный фактор в российско-американских отношениях. Безусловно, он вселяет и некую надежду на продолжение диалога о стратегических вооружениях, о мировой стабильности и безопасности", - заявила она РИА Новости.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
 
Договор СНВ-3Валентина МатвиенкоСШАВ мире
 
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