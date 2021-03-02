https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599616477.html

В Белоруссии журналистку осудили за разглашение медицинской тайны

В Белоруссии журналистку осудили за разглашение медицинской тайны

Суд в Минске приговорил журналиста белорусского интернет-ресурса tut.by Екатерину Борисевич к шести месяцам колонии и штрафу, а медика Артема Сорокина - к двум... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:08

2021-03-02T16:08

2021-03-02T17:10

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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил журналиста белорусского интернет-ресурса tut.by Екатерину Борисевич к шести месяцам колонии и штрафу, а медика Артема Сорокина - к двум годам колонии с отсрочкой приговора на год и штрафу за разглашение врачебной тайны, касающейся состояния здоровья умершего оппозиционного активиста Романа Бондаренко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее, 19 февраля, суд Московского района белорусской столицы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Борисевич и врача-анестезиолога Сорокина о разглашении врачебной тайны. Суд проходил в закрытом режиме."Суд постановил: … Борисевич Екатерину Анатольевну признать виновной в подстрекательстве к умышленному разглашению медицинским работником... информации о наличии заболевания, диагнозе пациента, разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия, и… назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин … (более 1,1 тысячи долларов – ред.), без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания … в исправительной колонии в условиях общего режима", - зачитала приговор судья Светлана Бондаренко."Сорокина Артема Александровича признать виновным в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента, разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия, и… назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 50 базовых величин … (около 560 долларов – ред.) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сказала судья.Она также указала, что приговор Сорокину отсрочен на один год, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Медик был освобожден из-под стражи в зале суда.После оглашения приговора адвокат Борисевич Михаил Боднарчук заявил, что защита не согласна с озвученным приговором, не исключил, что он будет обжалован. Сорокин комментировать свой приговор отказался.Борисевич и Сорокин были задержаны осенью 2020 года и помещены под стражу. Бондаренко скончался в больнице, куда был доставлен из отделения милиции. Он получил травмы в потасовке с неизвестными, приехавшими в один из минских дворов снимать с забора оппозиционные бело-красно-белые ленты. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. Правоохранители сообщали, что Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения. Между тем интернет-ресурс tut.by опубликовал документы из медучреждения об отсутствии алкоголя в крови мужчины. В прокуратуре по этому поводу заявили, что в белорусских СМИ были опубликованы предварительные данные исследования на содержание алкоголя в организме.Согласно сообщению генпрокуратуры республики, Борисевич обвинялась в том, что склонила Сорокина к передаче без согласия пациента или иных уполномоченных лиц информации о Бондаренко, составляющей врачебную тайну. По данным ведомства, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар, о состоянии его здоровья и иные данные, в том числе личного характера, эта информация была использована для подготовки вышедшего на tut.by материала.Генпрокуратура также заявляла, что распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс, создали атмосферу недоверия к компетентным службам и повлекли тяжкие последствия. Борисевич и Сорокину грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210218/prigovor-1597956665.html

https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593092541.html

https://ria.ru/20201215/oppozitsioner-1589406349.html

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