https://ria.ru/20210302/baykonur-1599642504.html
Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре
Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре
Площадка номер 110 на Байконуре, с которой украли оборудование, находится в собственности Казахстана, рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:06
2021-03-02T18:06
2021-03-02T19:58
байконур (космодром)
дмитрий рогозин
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Площадка номер 110 на Байконуре, с которой украли оборудование, находится в собственности Казахстана, рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Недавно СМИ написали, что со 110-й площадки, которую не эксплуатируют уже 30 лет, похитили электронику. Следы взлома обнаружили еще 19 февраля. Полиция начала проверку."Суперсекретная электроника" — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием", — написал Рогозин в фейсбуке.Он пояснил, что охрана объекта прежде всего обеспечивает безопасность случайных посетителей и туристов, которые пытаются туда проникнуть. По его словам, объект подлежит утилизации после соответствующего решения Нур-Султана.Космодром находится на территории Казахстана, Россия арендует его вместе с городом Байконур до 2050 года. С площадки номер 110 в 1980-х стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран".
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/baykonur-1599601612.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/arest-1593711762.html
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байконур (космодром), дмитрий рогозин, происшествия