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Командир роты воронежских гаишников два года брал взятки с подчиненных
Командир роты воронежских гаишников два года брал взятки с подчиненных
Командир роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Воронежской области и командир взвода в течение двух лет ежемесячно получали 100 тысяч... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:27
2021-03-01T14:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
павловск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Командир роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Воронежской области и командир взвода в течение двух лет ежемесячно получали 100 тысяч рублей от подчиненных за покровительство, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону."С февраля 2019 года по февраль 2021 года в городе Павловске 39-летний командир роты и 38-летний командир взвода роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области получали от подчиненных незаконное денежное вознаграждение в общем размере около 100 тысяч рублей ежемесячно за совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе в отношении подчиненных сотрудников", - говорится в сообщении.В отношении командира роты и командира взвода возбуждено дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, командир роты арестован.В ходе оперативных мероприятий изъяты денежные средства, следователями допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства преступления.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, павловск, происшествия

Командир роты воронежских гаишников два года брал взятки с подчиненных

14:27 01.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Командир роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Воронежской области и командир взвода в течение двух лет ежемесячно получали 100 тысяч рублей от подчиненных за покровительство, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"С февраля 2019 года по февраль 2021 года в городе Павловске 39-летний командир роты и 38-летний командир взвода роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области получали от подчиненных незаконное денежное вознаграждение в общем размере около 100 тысяч рублей ежемесячно за совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе в отношении подчиненных сотрудников", - говорится в сообщении.
В отношении командира роты и командира взвода возбуждено дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, командир роты арестован.
В ходе оперативных мероприятий изъяты денежные средства, следователями допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства преступления.
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