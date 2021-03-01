https://ria.ru/20210301/vorobev-1599461611.html

Воробьев заявил о необходимости досрочно сдавать строительные объекты

Воробьев заявил о необходимости досрочно сдавать строительные объекты

Глава Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством заявил, что важно научиться заканчивать строительные работы в регионе досрочно. Как он... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:37

2021-03-01T16:37

2021-03-01T16:37

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством заявил, что важно научиться заканчивать строительные работы в регионе досрочно. Как он отметил, в Подмосковье постоянно появляется много новых дорог и социальных объектов. Об этом сообщил телеканал "360". По словам Воробьева, важно обращать внимание на опыт профессиональных подрядчиков, которых в регионе много. Глава региона привел в пример Дубну. "У нас есть масса примеров и строительства школ, и строительства мостов, в частности, в Дубне. Репинская развязка, Трехгорка. Многие объекты мы сдали досрочно", – пояснил Андрей Воробьев.Он заключил, что такая практика должна быть не эпизодической, а обыденной.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)