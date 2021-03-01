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Воробьев заявил о необходимости досрочно сдавать строительные объекты
Воробьев заявил о необходимости досрочно сдавать строительные объекты
Глава Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством заявил, что важно научиться заканчивать строительные работы в регионе досрочно. Как он... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:37
2021-03-01T16:37
2021-03-01T16:37
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством заявил, что важно научиться заканчивать строительные работы в регионе досрочно. Как он отметил, в Подмосковье постоянно появляется много новых дорог и социальных объектов. Об этом сообщил телеканал "360". По словам Воробьева, важно обращать внимание на опыт профессиональных подрядчиков, которых в регионе много. Глава региона привел в пример Дубну. "У нас есть масса примеров и строительства школ, и строительства мостов, в частности, в Дубне. Репинская развязка, Трехгорка. Многие объекты мы сдали досрочно", – пояснил Андрей Воробьев.Он заключил, что такая практика должна быть не эпизодической, а обыденной.
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Глава Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством заявил, что важно научиться заканчивать строительные работы в регионе досрочно. Как он отметил, в Подмосковье постоянно появляется много новых дорог и социальных объектов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"У нас есть амбиция, а если проще сказать, – необходимость научиться строить все эти объекты не просто своевременно, а досрочно. Это все реально", – подчеркнул губернатор.
По словам Воробьева, важно обращать внимание на опыт профессиональных подрядчиков, которых в регионе много. Глава региона привел в пример Дубну.
"У нас есть масса примеров и строительства школ, и строительства мостов, в частности, в Дубне. Репинская развязка, Трехгорка. Многие объекты мы сдали досрочно", – пояснил Андрей Воробьев.
Он заключил, что такая практика должна быть не эпизодической, а обыденной.