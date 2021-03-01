Вильфанд предупредил о снижении температуры в европейской части России

"А дальше ситуация будет меняться. По предварительным расчетам температура в центре Европейской России и, вообще на территории Европейской России, понизится. Меняются циркуляции и температура понизится. Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы",