https://ria.ru/20210301/vilfand-1599364024.html
Вильфанд предупредил о снижении температуры в европейской части России
Вильфанд предупредил о снижении температуры в европейской части России
Температура на Европейской части России в следующие выходные понизится до отметок ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:03
2021-03-01T01:03
2021-03-01T01:03
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температура на Европейской части России в следующие выходные понизится до отметок ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, на рабочей неделе температура в Европейской России будет выше нормы. Такие быстрые изменения погоды будут характерны в марте.
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
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