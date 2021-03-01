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Вильфанд предупредил о снижении температуры в европейской части России
Вильфанд предупредил о снижении температуры в европейской части России
Температура на Европейской части России в следующие выходные понизится до отметок ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:03
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температура на Европейской части России в следующие выходные понизится до отметок ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, на рабочей неделе температура в Европейской России будет выше нормы. Такие быстрые изменения погоды будут характерны в марте.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о снижении температуры в европейской части России

01:03 01.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температура на Европейской части России в следующие выходные понизится до отметок ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"А дальше ситуация будет меняться. По предварительным расчетам температура в центре Европейской России и, вообще на территории Европейской России, понизится. Меняются циркуляции и температура понизится. Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы",
По прогнозам Гидрометцентра, на рабочей неделе температура в Европейской России будет выше нормы. Такие быстрые изменения погоды будут характерны в марте.
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