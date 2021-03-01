Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19
14:13 01.03.2021 (обновлено: 15:43 01.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в торговом центре "Европейский" во время вакцинации населения
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Заболевание новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: первое — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям", — сказала она на круглом столе в онлайн-формате "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?"
На мероприятии ее спросили, что бы она посоветовала для поддержания иммунитета тем, кто не будет проходит вакцинацию. По словам Вуйнович, в этом случае она "ничего не может рекомендовать", так как "есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь", — например, натуральная оспа или корь. При этом она добавила, что здоровый человек, "у которого клетки не повреждены", будет легче переносить любой вирус.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Массовую вакцинацию Владимир Путин поручил начать с 18 января. Сейчас процедуру проводят с помощью препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор".
В Москве пройти процедуру можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Мэр города Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.