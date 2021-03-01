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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/vaktsinatsiya-1599435119.html
Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19
Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19
Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:13
2021-03-01T15:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Заболевание новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: первое — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям", — сказала она на круглом столе в онлайн-формате "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?"На мероприятии ее спросили, что бы она посоветовала для поддержания иммунитета тем, кто не будет проходит вакцинацию. По словам Вуйнович, в этом случае она "ничего не может рекомендовать", так как "есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь", — например, натуральная оспа или корь. При этом она добавила, что здоровый человек, "у которого клетки не повреждены", будет легче переносить любой вирус.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Массовую вакцинацию Владимир Путин поручил начать с 18 января. Сейчас процедуру проводят с помощью препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". В Москве пройти процедуру можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Мэр города Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.
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вакцинация россиян от covid-19, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, воз, сергей собянин, москва, общество

Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19

14:13 01.03.2021 (обновлено: 15:43 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в торговом центре "Европейский" во время вакцинации населения
Медицинский сотрудник в торговом центре Европейский во время вакцинации населения - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Заболевание новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: первое — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям", — сказала она на круглом столе в онлайн-формате "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?"
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 11:22Распространение коронавируса
В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"
На мероприятии ее спросили, что бы она посоветовала для поддержания иммунитета тем, кто не будет проходит вакцинацию. По словам Вуйнович, в этом случае она "ничего не может рекомендовать", так как "есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь", — например, натуральная оспа или корь. При этом она добавила, что здоровый человек, "у которого клетки не повреждены", будет легче переносить любой вирус.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Массовую вакцинацию Владимир Путин поручил начать с 18 января. Сейчас процедуру проводят с помощью препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор".
В Москве пройти процедуру можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Мэр города Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Мелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
 
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