https://ria.ru/20210301/vaktsinatsiya-1599435119.html

Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19

Представитель ВОЗ в России дала совет тем, кто не прививается от COVID-19

Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:13

2021-03-01T14:13

2021-03-01T15:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

воз

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Тем, кто отказывается прививаться от коронавируса, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Заболевание новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: первое — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям", — сказала она на круглом столе в онлайн-формате "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?"На мероприятии ее спросили, что бы она посоветовала для поддержания иммунитета тем, кто не будет проходит вакцинацию. По словам Вуйнович, в этом случае она "ничего не может рекомендовать", так как "есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь", — например, натуральная оспа или корь. При этом она добавила, что здоровый человек, "у которого клетки не повреждены", будет легче переносить любой вирус.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Массовую вакцинацию Владимир Путин поручил начать с 18 января. Сейчас процедуру проводят с помощью препарата "Спутник V", разработанного Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". В Москве пройти процедуру можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Мэр города Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599212116.html

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