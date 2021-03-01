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https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599510952.html
В Эcтонии за неделю выявили 382 побочные реакции на вакцину от COVID-19
В Эcтонии за неделю выявили 382 побочные реакции на вакцину от COVID-19
В Эстонии на прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, сообщил в понедельник республиканский... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:24
2021-03-01T20:24
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
эстония
вакцинация
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. В Эстонии на прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья."На прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, три из которых были связаны с вакциной производства Pfizer/BioNTech, а две - с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась", - говорится в сообщении.По данным департамента здоровья, в период с 27 декабря, когда в стране началась вакцинация, в Эстонии было введено 112 807 доз вакцины против COVID-19. За этот период департамент получил 1209 сообщений о побочных реакциях, что составляет 1% от всех сделанных вакцинаций.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , эстония, вакцинация, в мире

В Эcтонии за неделю выявили 382 побочные реакции на вакцину от COVID-19

20:24 01.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. В Эстонии на прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"На прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, три из которых были связаны с вакциной производства Pfizer/BioNTech, а две - с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась", - говорится в сообщении.
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По данным департамента здоровья, в период с 27 декабря, когда в стране началась вакцинация, в Эстонии было введено 112 807 доз вакцины против COVID-19. За этот период департамент получил 1209 сообщений о побочных реакциях, что составляет 1% от всех сделанных вакцинаций.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaЭстонияВакцинацияВ мире
 
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