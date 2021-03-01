https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599510952.html

В Эcтонии за неделю выявили 382 побочные реакции на вакцину от COVID-19

В Эcтонии за неделю выявили 382 побочные реакции на вакцину от COVID-19

В Эстонии на прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, сообщил в понедельник республиканский... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:24

2021-03-01T20:24

2021-03-01T20:24

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

эстония

вакцинация

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. В Эстонии на прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья."На прошлой неделе зарегистрировали 382 побочные реакции на вакцины от COVID-19, из них пять серьезных, три из которых были связаны с вакциной производства Pfizer/BioNTech, а две - с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась", - говорится в сообщении.По данным департамента здоровья, в период с 27 декабря, когда в стране началась вакцинация, в Эстонии было введено 112 807 доз вакцины против COVID-19. За этот период департамент получил 1209 сообщений о побочных реакциях, что составляет 1% от всех сделанных вакцинаций.

https://ria.ru/20210227/privivka-1599193786.html

эстония

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , эстония, вакцинация, в мире