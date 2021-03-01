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В МИД отметили рост интереса к "Спутнику V" в Европе
В МИД отметили рост интереса к "Спутнику V" в Европе
Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в Европе растет, многие готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:22
2021-03-01T15:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в Европе растет, многие готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем. Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия - начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с европейскими странами по поставкам российской вакцины.Грушко напомнил, что об интересе к вакцине "Спутник V" недавно заявили Люксембург и Чехия. "И получаем много неофициальных сигналов от других стран. Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах", - отметил он."Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Молдавии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

В МИД отметили рост интереса к "Спутнику V" в Европе

15:22 01.03.2021 (обновлено: 15:31 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в Европе растет, многие готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем. Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия - начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с европейскими странами по поставкам российской вакцины.
Грушко напомнил, что об интересе к вакцине "Спутник V" недавно заявили Люксембург и Чехия. "И получаем много неофициальных сигналов от других стран. Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах", - отметил он.
"Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Молдавии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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