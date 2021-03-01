Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599374656.html
Вакцинация учителей и полицейских "Спутником V" началась в Нур-Султане
Вакцинация учителей и полицейских "Спутником V" началась в Нур-Султане
Вакцинация учителей и полицейских от коронавируса начинается в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба управления общественного здравоохранения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:09
2021-03-01T08:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
нур-султан
здоровье - общество
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301186_0:308:3001:1996_1920x0_80_0_0_7e70b6af392f4d6c5bfbad852212a3f4.jpg
НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Вакцинация учителей и полицейских от коронавируса начинается в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что позже к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, ее отгрузка в регионы Казахстана началась 23 февраля. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."С 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавирусной инфекции получат педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов... В списке вакцинируемых этой группы более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении управления.По данным пресс-службы, для вакцинации этой категории в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи."Прививки учителя и педагоги будут получать в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту закрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники", - проинформировали в управлении.
https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599310032.html
россия
нур-султан
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301186_108:0:2779:2003_1920x0_80_0_0_7e80401ac5f23b7e27565be0f3c8c1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нур-султан, здоровье - общество, казахстан, в мире

Вакцинация учителей и полицейских "Спутником V" началась в Нур-Султане

08:09 01.03.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцина "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Вакцинация учителей и полицейских от коронавируса начинается в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана.
С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что позже к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, ее отгрузка в регионы Казахстана началась 23 февраля. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 13:59Распространение коронавируса
Сотрудники посольства Вьетнама в России привились вакциной "Спутник V"
"С 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавирусной инфекции получат педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов... В списке вакцинируемых этой группы более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении управления.
По данным пресс-службы, для вакцинации этой категории в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи.
"Прививки учителя и педагоги будут получать в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту закрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники", - проинформировали в управлении.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияНур-СултанЗдоровье - ОбществоКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Лента новостейМолния