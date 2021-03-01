https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599374656.html
Вакцинация учителей и полицейских "Спутником V" началась в Нур-Султане
Вакцинация учителей и полицейских "Спутником V" началась в Нур-Султане
Вакцинация учителей и полицейских от коронавируса начинается в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба управления общественного здравоохранения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:09
2021-03-01T08:09
2021-03-01T08:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
нур-султан
здоровье - общество
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Вакцинация учителей и полицейских от коронавируса начинается в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что позже к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, ее отгрузка в регионы Казахстана началась 23 февраля. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."С 1 марта в Нур-Султане прививки против коронавирусной инфекции получат педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов... В списке вакцинируемых этой группы более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении управления.По данным пресс-службы, для вакцинации этой категории в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи."Прививки учителя и педагоги будут получать в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту закрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники", - проинформировали в управлении.
https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599310032.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нур-султан, здоровье - общество, казахстан, в мире