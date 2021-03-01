https://ria.ru/20210301/ukraina-1599419015.html

МИД удивился реакции Киева на нападение в петербургском генконсульстве

МИД удивился реакции Киева на нападение в петербургском генконсульстве

Реакция Киева на инцидент с сотрудником украинского генконсульства в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, сказала официальный представитель российского МИД... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:10

2021-03-01T13:10

2021-03-01T17:12

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мария захарова

мид украины

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Реакция Киева на инцидент с сотрудником украинского генконсульства в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Девятнадцатого февраля стало известно о нападении на охранника украинской дипмиссии в Санкт-Петербурге. Мужчина получил ножевые ранения, ему оказали экстренную медицинскую помощь. Атаковавшего задержали, сейчас он находится под стражей. Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Украины выразило протест российским коллегам и потребовало провести всестороннее расследование."Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении на сайте российского министерства.Захарова рассказала, что исполняющий обязанности генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД отмечал, что не усматривает в случившемся политической подоплеки.Отдельно Захарова подчеркнула, что оснований для протеста и претензий нет. При этом в Москве хотели бы напомнить Киеву о его "собственном хроническом бездействии" всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине "бесчинствуют националистически настроенные молодчики"."До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности", — сказала дипломат.В заключение представитель МИД посоветовала украинским коллегам "навести порядок у себя дома".

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599227323.html

https://ria.ru/20210226/zelenskiy-1599186856.html

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россия, мария захарова, мид украины, москва, санкт-петербург, в мире