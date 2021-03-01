https://ria.ru/20210301/turizm-1599380141.html

Хабаровский край может войти в проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

Хабаровский край может войти в проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко предложения Хабаровского края в новый нацпроект "Туризм и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:26

2021-03-01T09:26

2021-03-01T09:40

туризм

россия

дмитрий чернышенко

михаил дегтярев

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

амурская область

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 1 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко предложения Хабаровского края в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", регион может войти туда со своим уникальным комплексным инвестпроектом "Амур-дорога тысячелетий", сообщает правительство края в понедельник."Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с врио губернатора края. В нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", который должен быть готов весной, определят несколько туристическо-рекреационных кластеров. Ими станут Дальний Восток, Золотое Кольцо, Крым и другие. Как рассказал Михаил Дегтярев, регион может войти туда со своим уникальным комплексным инвестпроектом "Амур-дорога тысячелетий", который включает три туристских кластера "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир", и "Комсомольск-Солнечный", - сообщает ведомство.Отмечается, что в результате реализации нацпроекта, предполагается, что к 2030 году значительно увеличится турпоток внутри страны и вырастет количество рабочих мест в сфере туризма Хабаровского края."Государство поддержит Дальневосточные проекты туристической инфраструктуры прямым участием и финансированием. Объем и форма федеральной помощи будут подобраны под каждый объект индивидуально. Такие меры должны подстегнуть интерес инвесторов и туристов, что в итоге ускорит рост экономики региона и повысит качество жизни. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ". Все инструменты и меры поддержки будут отражены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", работа над которым почти завершена", - сообщили в минкультуры края.По данным правительства региона, в Хабаровском крае по подпрограмме "Туризм" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" реализуется два крупных проекта: "Амур – Хабаровск" и "Комсомольский".Основная специализация кластера "Амур – Хабаровск" - развитие круизного туризма по Амуру в пределах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. За счет внебюджетных средств по проекту планируется ввод 4-х объектов, среди которых якорным является аквапарк в Хабаровске. За счет бюджетных средств планируется завершить реконструкцию набережной стадиона имени Ленина с формированием яхтенной лагуны Центра яхтенного и круизного туризма и причальной стенки для прогулочных и круизных судов.По туркластеру "Комсомольский" - уже введены в строй семь объектов рекреационного назначения на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе. Как сообщает профильное ведомство, канатная гондольная дорога на "Холдоми", в том числе, повысит уровень посещаемости горнолыжного комплекса к 2022 году до 250 тысяч человек. Еще три объекта - физкультурно-оздоровительный комплекс, центр водного туризма, гостиница в Комсомольске-на-Амуре - введут в эксплуатацию в течение трех лет. Кроме того, в этот период будут построены и заработают объекты обеспечивающей инфраструктуры (подъездные дороги, инженерные коммуникации, причальная стенка на набережной).Ожидается, что за счет реализации этих проектов объем внебюджетных инвестиций в туристскую инфраструктуру региона к 2024 году составит более 8,5 миллиардов рублей. "Уже решены вопросы о выделении из федбюджета 413 миллионов рублей на развитие туринфраструктуры края", - отметили в профильном министерстве региона.

https://ria.ru/20210225/toplivo-1598939654.html

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россия

амурская область

хабаровск

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россия, дмитрий чернышенко, михаил дегтярев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), амурская область, хабаровск, общество