https://ria.ru/20210301/tsifrovizatsiya-1599468997.html

КМСП и МСП Банк профинансировали проект цифровизации АПК в Татарстане

КМСП и МСП Банк профинансировали проект цифровизации АПК в Татарстане

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для проекта цифровизации агропредприятий в Татарстане, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:17

2021-03-01T17:17

2021-03-01T20:04

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для проекта цифровизации агропредприятий в Татарстане, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал компании "Евротехнологии" кредит на сумму 5 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП на всю сумму.По данным пресс-службы, компания направила полученные средства на закупку трекеров для автомобилей и специализированной техники. Как ожидается, цифровые решения в области точного земледелия, учета топлива, управления молочным стадом помогут агропредприятиям повысить эффективность производственных процессов, сократить издержки и увеличить прибыль.ООО "Евротехнологии", занимающаяся цифровизацией и автоматизацией бизнес-процессов, с 2018 года реализовала более 350 цифровых проектов для предприятий АПК Татарстана. Сегодня в рамках ГЛОНАСС-мониторинга коллектив из 60 человек обслуживает более 5 тысяч единиц техники в республике.

https://ria.ru/20210224/moloko-1598819866.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика