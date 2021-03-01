КМСП и МСП Банк профинансировали проект цифровизации АПК в Татарстане
17:17 01.03.2021 (обновлено: 20:04 01.03.2021)
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для проекта цифровизации агропредприятий в Татарстане, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал компании "Евротехнологии" кредит на сумму 5 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП на всю сумму.
"Внедрение современных решений в АПК вносит важный вклад в развитие цифровой экономики, в повышение конкурентоспособности отечественных агропредприятий на мировом рынке. Одновременно с этим расширяется цифровая экосистема, которая стимулирует развитие высокотехнологичного бизнеса. Корпорация МСП проактивно развивает линейку финансовых продуктов для субъектов МСП и повышает доступность средств для реализации, в том числе, проектов цифровизации в различных отраслях экономики", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, компания направила полученные средства на закупку трекеров для автомобилей и специализированной техники. Как ожидается, цифровые решения в области точного земледелия, учета топлива, управления молочным стадом помогут агропредприятиям повысить эффективность производственных процессов, сократить издержки и увеличить прибыль.
ООО "Евротехнологии", занимающаяся цифровизацией и автоматизацией бизнес-процессов, с 2018 года реализовала более 350 цифровых проектов для предприятий АПК Татарстана. Сегодня в рамках ГЛОНАСС-мониторинга коллектив из 60 человек обслуживает более 5 тысяч единиц техники в республике.