https://ria.ru/20210301/treschina-1599459832.html

Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои

Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои

Экипаж Международной космической станции (МКС) при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, будет использовать клей из РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:28

2021-03-01T16:28

2021-03-01T18:00

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, будет использовать клей из смолы североафриканских хвойных деревьев, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В октябре экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, но сперва ее края засверлят, чтобы остановить расползание.Согласно переговорам, для заделывания трещины космонавт Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики "Герметалл" и "Анатерм", клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. При этом он и Сергей Кудь-Сверчков будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками. Также в работах будет задействована дрель и пылесос.Клей-мастика изготовлен на основе смолы сандарака, которая добывается из североафриканских хвойных деревьев. Он часто используется при гримировке.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210226/mks-1599188773.html

https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html

земля

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука