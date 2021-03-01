Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210301/treschina-1599459832.html
Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои
Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои
Экипаж Международной космической станции (МКС) при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, будет использовать клей из РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:28
2021-03-01T18:00
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_be704904e1bccdab40fb65b69bc717b2.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, будет использовать клей из смолы североафриканских хвойных деревьев, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В октябре экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, но сперва ее края засверлят, чтобы остановить расползание.Согласно переговорам, для заделывания трещины космонавт Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики "Герметалл" и "Анатерм", клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. При этом он и Сергей Кудь-Сверчков будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками. Также в работах будет задействована дрель и пылесос.Клей-мастика изготовлен на основе смолы сандарака, которая добывается из североафриканских хвойных деревьев. Он часто используется при гримировке.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210226/mks-1599188773.html
https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_3c2e515463b79d2222628411fab6212a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои

16:28 01.03.2021 (обновлено: 18:00 01.03.2021)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, будет использовать клей из смолы североафриканских хвойных деревьев, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
В октябре экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, но сперва ее края засверлят, чтобы остановить расползание.
Согласно переговорам, для заделывания трещины космонавт Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики "Герметалл" и "Анатерм", клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. При этом он и Сергей Кудь-Сверчков будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками. Также в работах будет задействована дрель и пылесос.
Клей-мастика изготовлен на основе смолы сандарака, которая добывается из североафриканских хвойных деревьев. Он часто используется при гримировке.
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 23:42
На МКС рассказали о ситуации в "протекающем" российском модуле
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 17:13Наука
Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля
 
НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Лента новостейМолния