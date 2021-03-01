Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои
16:28 01.03.2021 (обновлено: 18:00 01.03.2021)
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) при заделывании трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, будет использовать клей из смолы североафриканских хвойных деревьев, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
В октябре экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере "Звезды" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, но сперва ее края засверлят, чтобы остановить расползание.
Согласно переговорам, для заделывания трещины космонавт Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики "Герметалл" и "Анатерм", клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. При этом он и Сергей Кудь-Сверчков будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками. Также в работах будет задействована дрель и пылесос.
Клей-мастика изготовлен на основе смолы сандарака, которая добывается из североафриканских хвойных деревьев. Он часто используется при гримировке.
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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