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Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы
Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы
Правительство РФ утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы на 5 лет, чтобы граждане могли получать все меры поддержки быстро и удобно, сообщил... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:36
2021-03-01T12:36
2021-03-01T12:36
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы на 5 лет, чтобы граждане могли получать все меры поддержки быстро и удобно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает работу по реализации общенационального плана, а именно по созданию так называемого социального казначейства - системы, которая позволит упростить для людей получение социальной помощи: выплат, пособий, компенсаций - без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что такой подход уже был апробирован, когда автоматически начислялись выплаты на детей по поручению президента РФ."Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать так же быстро и удобно. Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы, она рассчитана на ближайшие пять лет", - пояснил премьер.По его словам, будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается - в проактивном формате и без бумажной волокиты.Эта платформа объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат, рассказал глава кабмина.Уже в 2021 году в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, когда зачислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Также появится единый контактный центр, который позволит гражданам получить персональные консультации, отметил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Правительство РФ
утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы на 5 лет, чтобы граждане могли получать все меры поддержки быстро и удобно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Правительство продолжает работу по реализации общенационального плана, а именно по созданию так называемого социального казначейства - системы, которая позволит упростить для людей получение социальной помощи: выплат, пособий, компенсаций - без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он напомнил, что такой подход уже был апробирован, когда автоматически начислялись выплаты на детей по поручению президента РФ.
"Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать так же быстро и удобно. Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы, она рассчитана на ближайшие пять лет", - пояснил премьер.
По его словам, будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается - в проактивном формате и без бумажной волокиты.
Эта платформа объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат, рассказал глава кабмина.
Уже в 2021 году в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, когда зачислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Также появится единый контактный центр, который позволит гражданам получить персональные консультации, отметил Мишустин.