https://ria.ru/20210301/transformatsiya-1599410612.html

Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы

Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы

Правительство РФ утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы на 5 лет, чтобы граждане могли получать все меры поддержки быстро и удобно, сообщил... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:36

2021-03-01T12:36

2021-03-01T12:36

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы на 5 лет, чтобы граждане могли получать все меры поддержки быстро и удобно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает работу по реализации общенационального плана, а именно по созданию так называемого социального казначейства - системы, которая позволит упростить для людей получение социальной помощи: выплат, пособий, компенсаций - без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что такой подход уже был апробирован, когда автоматически начислялись выплаты на детей по поручению президента РФ."Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать так же быстро и удобно. Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы, она рассчитана на ближайшие пять лет", - пояснил премьер.По его словам, будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается - в проактивном формате и без бумажной волокиты.Эта платформа объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат, рассказал глава кабмина.Уже в 2021 году в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, когда зачислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Также появится единый контактный центр, который позволит гражданам получить персональные консультации, отметил Мишустин.

https://ria.ru/20201230/tsifrovizatsiya-1591591095.html

https://ria.ru/20201204/putin-1587669783.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество