https://ria.ru/20210301/tramp-1599380919.html

Эксперт оценил заявление Трампа об участии в новых выборах президента США

Эксперт оценил заявление Трампа об участии в новых выборах президента США

Заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможности вновь баллотироваться в президенты страны стоит рассматривать в первую очередь как риторику, многое... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:35

2021-03-01T09:35

2021-03-01T09:35

дональд трамп

джо байден

республиканская партия сша

сша

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможности вновь баллотироваться в президенты страны стоит рассматривать в первую очередь как риторику, многое будет зависеть от итогов промежуточных выборов в конгресс в 2022 году, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты, отметив, что демократы проиграют президентские выборы 2024 года. Это первое публичное выступление Трампа с момента ухода с поста президента."За четыре года ситуация очень сильно может измениться. Тут главное для республиканской партии сейчас сохранить единство рядов. Я так понимаю, что главные политики-республиканцы готовы Трампа поддерживать. Для них самое срочное сейчас – это выборы 2022 года, которые уже практически через год. Им важно подойти к этим выборам сильными и постараться взять реванш. Если это удастся в 2022 году, тогда Трамп будет уже решать. Потому что если они проиграют, то говорить о триумфе в 2024 году рановато", - сказал эксперт в беседе с агентством.Трамп проиграл больше 50 судов, доказывая нарушения на выборах и оспаривая их итоги. После того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий 6 января, палата представителей объявила ему импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат не набрал достаточно голосов для осуждения бывшего президента.

https://ria.ru/20210301/vybory-1599366540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, республиканская партия сша, сша, в мире