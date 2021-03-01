Эксперт оценил заявление Трампа об участии в новых выборах президента США
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможности вновь баллотироваться в президенты страны стоит рассматривать в первую очередь как риторику, многое будет зависеть от итогов промежуточных выборов в конгресс в 2022 году, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты, отметив, что демократы проиграют президентские выборы 2024 года. Это первое публичное выступление Трампа с момента ухода с поста президента.
"За четыре года ситуация очень сильно может измениться. Тут главное для республиканской партии сейчас сохранить единство рядов. Я так понимаю, что главные политики-республиканцы готовы Трампа поддерживать. Для них самое срочное сейчас – это выборы 2022 года, которые уже практически через год. Им важно подойти к этим выборам сильными и постараться взять реванш. Если это удастся в 2022 году, тогда Трамп будет уже решать. Потому что если они проиграют, то говорить о триумфе в 2024 году рановато", - сказал эксперт в беседе с агентством.
"Это типичное политическое заявление, типичная политическая риторика. На 100% он это заявлять не может, потому что тут очень много факторов, которые от республиканцев не зависят. Это и экономика, и пандемия. Если (президенту США Джо) Байдену удастся до выборов 2022 года вытащить экономику и справиться с пандемией, то тут им (республиканцам) будет сложно побеждать. Так что тут от Трампа и республиканцев ничего не зависит", - сказал он.
Вчера, 02:04Трамп заявил, что США нужна реформа выборов
Трамп проиграл больше 50 судов, доказывая нарушения на выборах и оспаривая их итоги. После того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий 6 января, палата представителей объявила ему импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат не набрал достаточно голосов для осуждения бывшего президента.