https://ria.ru/20210301/topilin-1599408687.html

В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту

В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту

Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:25

2021-03-01T12:25

2021-03-01T12:34

россия

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

ржд

максим топилин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет корпоративная газета компании "Гудок".Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Топилина от должности главы ПФР. В РЖД РИА Новости сообщили в понедельник, что Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД."Максим Топилин будет оказывать содействие в работе с органами власти и нормотворческой деятельности в области социальной политики и охраны труда", - пишет газета.

https://ria.ru/20210301/topilin-1599404721.html

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2021

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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, ржд, максим топилин