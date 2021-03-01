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В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту
В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту
Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:25
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россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
ржд
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет корпоративная газета компании "Гудок".Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Топилина от должности главы ПФР. В РЖД РИА Новости сообщили в понедельник, что Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД."Максим Топилин будет оказывать содействие в работе с органами власти и нормотворческой деятельности в области социальной политики и охраны труда", - пишет газета.
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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, ржд, максим топилин

В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту

12:25 01.03.2021 (обновлено: 12:34 01.03.2021)
 
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защитыМинистр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет корпоративная газета компании "Гудок".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Топилина от должности главы ПФР. В РЖД РИА Новости сообщили в понедельник, что Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД.
"Максим Топилин будет оказывать содействие в работе с органами власти и нормотворческой деятельности в области социальной политики и охраны труда", - пишет газета.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин во время церемонии представления заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой коллективу ПФР - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 12:06
Биография Максима Топилина
 
РоссияМихаил МишустинПенсионный фонд РФРЖДМаксим Топилин
 
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