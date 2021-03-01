https://ria.ru/20210301/topilin-1599408687.html
В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту
В РЖД сообщили, чем займется Топилин на новом посту
Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:25
2021-03-01T12:25
2021-03-01T12:34
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
ржд
максим топилин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Максим Топилин на посту старшего советника гендиректора РЖД будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда, пишет корпоративная газета компании "Гудок".Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Топилина от должности главы ПФР. В РЖД РИА Новости сообщили в понедельник, что Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД."Максим Топилин будет оказывать содействие в работе с органами власти и нормотворческой деятельности в области социальной политики и охраны труда", - пишет газета.
https://ria.ru/20210301/topilin-1599404721.html
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