https://ria.ru/20210301/terpenie-1599521897.html

Хорватский журналист рассказал, когда терпению русских придет конец

Хорватский журналист рассказал, когда терпению русских придет конец

Если Германия откажется от газопровода "Северный поток — 2", Россия воспримет это как сигнал о том, что нужно дать жесткий ответ, уверен журналист хорватского... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T22:44

2021-03-01T22:44

2021-03-01T22:44

россия

северный поток — 2

газпром

германия

сша

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Если Германия откажется от газопровода "Северный поток — 2", Россия воспримет это как сигнал о том, что нужно дать жесткий ответ, уверен журналист хорватского издания Advance Д. Марьянович. По мнению автора, Германия в настоящее время находится перед сложным, "невозможным" решением: как завершить и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" и при этом суметь восстановить испорченные при Трампе отношения с США. Марьянович объяснил, что для Берлина важно обеспечить свою энергетическую безопасность, поэтому ей нужен газопровод из России. Но в то же время стоит вопрос физической безопасности, для чего Берлину требуется помощь Запада. "Если бы они могли выбирать, то были бы самыми ярыми союзниками США на публике, но при этом оставались бы лояльными партнерами русских за кулисами", — написал журналист. Он выразил мнение, что Россию устроил бы подобный расклад. США же, уверен Марьянович, на такое не согласятся. Он называет Байдена идеологом холодной войны, для которого необходимо восстановить влияние Вашингтона в Европе, прежде всего в Берлине. Автор назвал нынешний этап отношений между США и Европой медовым месяцем. Вышедшая из ЕС Британия теперь попытается наладить отношения со Штатами, Франция поддержала недавний удар американцев по Сирии, Германия же понимает, что ее положение хуже всего, считает Марьянович. "На примере Турции Германия убедилась, что США неумолимы, и если сравнивать связь с Россией через новый газопровод с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов, первое — значительно больший "грех", — пояснил журналист. Если Берлин завершит газопровод, он навлечет на себя гнев США, уверен автор. Он отметил, что у Вашингтона есть рычаги давления, от которых у немцев "трясутся колени". Журналист привел в пример решение Трампа вывести войска из Германии, которое повергло Берлин "в шок". Конечно, ФРГ может отказаться от "Северного потока — 2" ради улучшения отношений с США, рассуждает автор. Очевидно, что Германия понесет серьезные финансовые убытки, так как ей придется выплатить " Газпрому" огромную компенсацию за остановленный проект. Но немцев пугает не только это, уверен журналист. Он напомнил, что русские всегда вели себя с Германией корректно, когда речь шла об энергетических договоренностях и поставках газа.Политизация энергетики будет сигналом для России о том, что "игра станет еще жестче". Тогда Москве придется ответить Берлину, предупредил журналист. Он отметил, что если вдруг Россия захочет перекрыть поставки газа, то немцы окажутся в очень сложном положении. "США "позаботятся" о Европе точно так же, как заботятся сейчас о доступности вакцины от коронавируса", — предупредил Марьянович. Он отметил, что теперь Германии предстоит выбрать, кого она готова разозлить — Россию или США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.Против проекта активно выступают Штаты, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210221/dilemma-1598441408.html

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россия, северный поток — 2, газпром, германия, сша, в мире