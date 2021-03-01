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Ядерные технологии
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Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии
Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что удалось обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в период пандемии. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:09
2021-03-01T14:09
ядерные технологии
россия
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вероника скворцова
владимир путин
казахстан
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что удалось обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в период пандемии."Я хотела бы начать с того, что вместе с нашими партнёрами – "Росатомом", "Роскосмосом" и министерством промышленности (и торговли) – мы разработали комплекс противоэпидемических мер, который позволил нам обеспечить бесперебойную работу всех объектов, таких как атомные электростанции", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, также были обеспечены 15 запусков космических аппаратов с трёх космодромов и весь объём поисково-спасательных работ, даже в период жёсткого карантина в Казахстане, с июля удалось возобновить тренировки спортивных сборных РФ без риска, без занесения инфекции на семь федеральных баз, где это происходило.
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россия, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вероника скворцова, владимир путин, казахстан, общество

Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии

14:09 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что удалось обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в период пандемии.
"Я хотела бы начать с того, что вместе с нашими партнёрами – "Росатомом", "Роскосмосом" и министерством промышленности (и торговли) – мы разработали комплекс противоэпидемических мер, который позволил нам обеспечить бесперебойную работу всех объектов, таких как атомные электростанции", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, также были обеспечены 15 запусков космических аппаратов с трёх космодромов и весь объём поисково-спасательных работ, даже в период жёсткого карантина в Казахстане, с июля удалось возобновить тренировки спортивных сборных РФ без риска, без занесения инфекции на семь федеральных баз, где это происходило.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Ядерные технологииРоссияРоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вероника СкворцоваВладимир ПутинКазахстанОбщество
 
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