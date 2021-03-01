https://ria.ru/20210301/skvortsova-1599434057.html

Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии

Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что удалось обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в период пандемии. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:09

2021-03-01T14:09

2021-03-01T14:09

ядерные технологии

россия

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вероника скворцова

владимир путин

казахстан

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что удалось обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в период пандемии."Я хотела бы начать с того, что вместе с нашими партнёрами – "Росатомом", "Роскосмосом" и министерством промышленности (и торговли) – мы разработали комплекс противоэпидемических мер, который позволил нам обеспечить бесперебойную работу всех объектов, таких как атомные электростанции", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, также были обеспечены 15 запусков космических аппаратов с трёх космодромов и весь объём поисково-спасательных работ, даже в период жёсткого карантина в Казахстане, с июля удалось возобновить тренировки спортивных сборных РФ без риска, без занесения инфекции на семь федеральных баз, где это происходило.

https://ria.ru/20210301/mutatsii-1599422434.html

россия

казахстан

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2021

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россия, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вероника скворцова, владимир путин, казахстан, общество