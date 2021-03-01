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Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы
Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы
Почти 70% учеников 8-11 классов российских школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% – технологию, около 40% убрали бы из школьной программы... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T05:36
2021-03-01T09:13
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Почти 70% учеников 8-11 классов российских школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% – технологию, около 40% убрали бы из школьной программы астрономию, следует из результатов исследования Института прогрессивного образования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Также 57% учеников считают ненужным предметом технологию. Среди причин они указали бесполезность и ненужность предмета, назвали его скучным, а также отметили неактуальное разделение программ на мужскую и женскую.От астрономии хотели бы отказаться 38% опрошенных школьников. Аргументируется это тем, что предмет сложный и "никогда не пригодится в жизни".Пятая часть (22%) школьников также не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными. Еще 17% хотели бы не заниматься в школе краеведением.Также в ответах около 10% респондентов встречались черчение, физика, химия, математика. Их называли с аргументацией "мешает готовиться к ЕГЭ". Около 15% считают необходимым убрать из школьной программы музыку и рисование (ИЗО).Как прокомментировала результаты исследования директор Института Анна Маркс, попадание предметов в аутсайдеры скорее связано с качеством и методиками преподавания, чем с их реальной значимостью. По ее мнению, гораздо более важный результат опроса – в том, что дети прямо декларируют нехватку базовых знаний.В опросе приняли участие более 1,7 тысячи учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ. Онлайн-анкетирование было проведено 15–17 февраля при помощи методики ривер-сэмплинг среди пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и Instagram.
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Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы

05:36 01.03.2021 (обновлено: 09:13 01.03.2021)
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Почти 70% учеников 8-11 классов российских школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% – технологию, около 40% убрали бы из школьной программы астрономию, следует из результатов исследования Института прогрессивного образования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Среди предметов, которые школьники считают ненужными и хотели бы исключить или сократить их изучение, лидируют: ОБЖ (указали 69% опрошенных; большинство отметили, что на ОБЖ, как правило, не дают практических навыков по выживанию/безопасности, уроки зачастую являются формальными)", - говорится в результатах исследования.
Также 57% учеников считают ненужным предметом технологию. Среди причин они указали бесполезность и ненужность предмета, назвали его скучным, а также отметили неактуальное разделение программ на мужскую и женскую.
От астрономии хотели бы отказаться 38% опрошенных школьников. Аргументируется это тем, что предмет сложный и "никогда не пригодится в жизни".
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Пятая часть (22%) школьников также не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными. Еще 17% хотели бы не заниматься в школе краеведением.
Также в ответах около 10% респондентов встречались черчение, физика, химия, математика. Их называли с аргументацией "мешает готовиться к ЕГЭ". Около 15% считают необходимым убрать из школьной программы музыку и рисование (ИЗО).
Как прокомментировала результаты исследования директор Института Анна Маркс, попадание предметов в аутсайдеры скорее связано с качеством и методиками преподавания, чем с их реальной значимостью. По ее мнению, гораздо более важный результат опроса – в том, что дети прямо декларируют нехватку базовых знаний.
В опросе приняли участие более 1,7 тысячи учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ. Онлайн-анкетирование было проведено 15–17 февраля при помощи методики ривер-сэмплинг среди пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и Instagram.
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