https://ria.ru/20210301/shkola-1599370423.html

Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы

Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы

Почти 70% учеников 8-11 классов российских школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% – технологию, около 40% убрали бы из школьной программы... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T05:36

2021-03-01T05:36

2021-03-01T09:13

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Почти 70% учеников 8-11 классов российских школ хотят исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% – технологию, около 40% убрали бы из школьной программы астрономию, следует из результатов исследования Института прогрессивного образования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Также 57% учеников считают ненужным предметом технологию. Среди причин они указали бесполезность и ненужность предмета, назвали его скучным, а также отметили неактуальное разделение программ на мужскую и женскую.От астрономии хотели бы отказаться 38% опрошенных школьников. Аргументируется это тем, что предмет сложный и "никогда не пригодится в жизни".Пятая часть (22%) школьников также не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными. Еще 17% хотели бы не заниматься в школе краеведением.Также в ответах около 10% респондентов встречались черчение, физика, химия, математика. Их называли с аргументацией "мешает готовиться к ЕГЭ". Около 15% считают необходимым убрать из школьной программы музыку и рисование (ИЗО).Как прокомментировала результаты исследования директор Института Анна Маркс, попадание предметов в аутсайдеры скорее связано с качеством и методиками преподавания, чем с их реальной значимостью. По ее мнению, гораздо более важный результат опроса – в том, что дети прямо декларируют нехватку базовых знаний.В опросе приняли участие более 1,7 тысячи учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ. Онлайн-анкетирование было проведено 15–17 февраля при помощи методики ривер-сэмплинг среди пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и Instagram.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/vypusknik-1599051686.html

https://sn.ria.ru/20210218/aleksandr-milkus-1597945505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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