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CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального
CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального
На этой неделе США планируют объявить об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным, Вашингтон будет координировать свои действия с ЕС. Об... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:17
2021-03-01T20:44
россия
алексей навальный
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На этой неделе США планируют объявить об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным, Вашингтон будет координировать свои действия с ЕС. Об сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.По информации телеканала, ограничения со стороны Штатов станут ответом на "отравление и заключение в тюрьму" основателя ФБК*. Как отметили собеседники CNN из Белого дома, содержание предстоящих санкций еще обсуждают, конкретные меры выработают в ближайшие дни.Санкции ЕвросоюзаГлавы МИД стран ЕС 22 февраля приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Сегодня Брюссель начал оформление санкций. Их введут в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.Как ранее сообщали СМИ, ограничения, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку". В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.Суд над НавальнымВ январе Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного по делу компании "Ив Роше". При этом 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального на три с половиной года колонии общего режима. Теперь ему предстоит провести в ИК около двух с половиной лет.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599487183.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/navalnyy-1599505847.html
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россия, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире

CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

19:17 01.03.2021 (обновлено: 20:44 01.03.2021)
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На этой неделе США планируют объявить об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным, Вашингтон будет координировать свои действия с ЕС. Об сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
По информации телеканала, ограничения со стороны Штатов станут ответом на "отравление и заключение в тюрьму" основателя ФБК*. Как отметили собеседники CNN из Белого дома, содержание предстоящих санкций еще обсуждают, конкретные меры выработают в ближайшие дни.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Санкции Евросоюза

Главы МИД стран ЕС 22 февраля приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Сегодня Брюссель начал оформление санкций. Их введут в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.
Как ранее сообщали СМИ, ограничения, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".
В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку". В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Суд над Навальным

В январе Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного по делу компании "Ив Роше". При этом 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.
Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального на три с половиной года колонии общего режима. Теперь ему предстоит провести в ИК около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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