https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599502222.html

CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

На этой неделе США планируют объявить об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным, Вашингтон будет координировать свои действия с ЕС. Об... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:17

2021-03-01T19:17

2021-03-01T20:44

россия

алексей навальный

евросоюз

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bf9df9ac0c5c41525c258f03ef6c87a9.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На этой неделе США планируют объявить об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным, Вашингтон будет координировать свои действия с ЕС. Об сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.По информации телеканала, ограничения со стороны Штатов станут ответом на "отравление и заключение в тюрьму" основателя ФБК*. Как отметили собеседники CNN из Белого дома, содержание предстоящих санкций еще обсуждают, конкретные меры выработают в ближайшие дни.Санкции ЕвросоюзаГлавы МИД стран ЕС 22 февраля приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Сегодня Брюссель начал оформление санкций. Их введут в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.Как ранее сообщали СМИ, ограничения, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку". В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.Суд над НавальнымВ январе Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного по делу компании "Ив Роше". При этом 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального на три с половиной года колонии общего режима. Теперь ему предстоит провести в ИК около двух с половиной лет.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599487183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/navalnyy-1599505847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/espch-1599484729.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире