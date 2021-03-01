Постпред Британии при ООН оценила перспективы отношений Запада с Россией
10:45 01.03.2021 (обновлено: 11:15 01.03.2021)
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли России готовиться к росту полемики с европейскими странами и США в СБ ООН с приходом новой американской администрации, Вудворд заявила: "Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия".
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"И есть области, в которых наши подходы различаются: Сирия, Украина, Белоруссия. И мы должны учитывать эти сферы", - указала Вудворд.
"Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения", - добавила она.
Россия ранее неоднократно заявляла, что не принимает участия в конфликте на Украине. На недавнем заседании СБ ООН глава cпецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что наблюдатели не видели российских военных на востоке Украины.
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