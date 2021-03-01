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Постпред Британии при ООН оценила перспективы отношений Запада с Россией
Постпред Британии при ООН оценила перспективы отношений Запада с Россией
Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:45
2021-03-01T11:15
обсе
совет безопасности оон
москва
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оон
сша
в мире
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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Отвечая на вопрос о том, стоит ли России готовиться к росту полемики с европейскими странами и США в СБ ООН с приходом новой американской администрации, Вудворд заявила: "Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия".По ее словам, Россия и Великобритания в СБ ООН могут сотрудничать по ситуациям в Йемене "(там 16,2 миллиона человек сталкиваются с голодом), в Ливии, где, очевидно, есть вопросы относительно поддержки нового временного правительства и вывода иностранных сил"."И есть области, в которых наши подходы различаются: Сирия, Украина, Белоруссия. И мы должны учитывать эти сферы", - указала Вудворд."Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения", - добавила она.Россия ранее неоднократно заявляла, что не принимает участия в конфликте на Украине. На недавнем заседании СБ ООН глава cпецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что наблюдатели не видели российских военных на востоке Украины.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html
https://ria.ru/20210218/zapad-1598072501.html
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обсе, совет безопасности оон, москва, сирия, оон, сша, в мире

Постпред Британии при ООН оценила перспективы отношений Запада с Россией

10:45 01.03.2021 (обновлено: 11:15 01.03.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли России готовиться к росту полемики с европейскими странами и США в СБ ООН с приходом новой американской администрации, Вудворд заявила: "Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия".
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По ее словам, Россия и Великобритания в СБ ООН могут сотрудничать по ситуациям в Йемене "(там 16,2 миллиона человек сталкиваются с голодом), в Ливии, где, очевидно, есть вопросы относительно поддержки нового временного правительства и вывода иностранных сил".
"И есть области, в которых наши подходы различаются: Сирия, Украина, Белоруссия. И мы должны учитывать эти сферы", - указала Вудворд.
"Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения", - добавила она.
Россия ранее неоднократно заявляла, что не принимает участия в конфликте на Украине. На недавнем заседании СБ ООН глава cпецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что наблюдатели не видели российских военных на востоке Украины.
Читайте полный текст интервью >>>
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