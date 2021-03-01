https://ria.ru/20210301/rossiya-1599392394.html

Постпред Британии при ООН оценила перспективы отношений Запада с Россией

Постпред Британии при ООН оценила перспективы отношений Запада с Россией

Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:45

2021-03-01T10:45

2021-03-01T11:15

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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Отвечая на вопрос о том, стоит ли России готовиться к росту полемики с европейскими странами и США в СБ ООН с приходом новой американской администрации, Вудворд заявила: "Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия".По ее словам, Россия и Великобритания в СБ ООН могут сотрудничать по ситуациям в Йемене "(там 16,2 миллиона человек сталкиваются с голодом), в Ливии, где, очевидно, есть вопросы относительно поддержки нового временного правительства и вывода иностранных сил"."И есть области, в которых наши подходы различаются: Сирия, Украина, Белоруссия. И мы должны учитывать эти сферы", - указала Вудворд."Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения", - добавила она.Россия ранее неоднократно заявляла, что не принимает участия в конфликте на Украине. На недавнем заседании СБ ООН глава cпецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что наблюдатели не видели российских военных на востоке Украины.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

https://ria.ru/20210218/zapad-1598072501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, совет безопасности оон, москва, сирия, оон, сша, в мире