https://ria.ru/20210301/puteshestviya-1599157993.html

Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта

Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта

Туроператоры рассказали, во сколько обойдутся туры за границу в страны с открытыми для россиян границами на длинные выходные в марте, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:43

2021-03-01T02:43

2021-03-01T02:43

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

сербия

турция

ереван

стамбул

белград (город)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, во сколько обойдутся туры за границу в страны с открытыми для россиян границами на длинные выходные в марте, сообщает АТОР.Стамбул, Ереван, Белград — самые недорогие направления для трехдневной поездки на весенние праздники. За путевку в Стамбул придется отдать как минимум 29 тысяч рублей. Отправиться на два дня в Ереван можно за 42 тысячи рублей. Три дня в Белграде буду стоить не менее 64 тысяч рублей. В стоимость везде включены авиабилеты, проживание и медстраховка с покрытием COVID-19 на двоих. За питание нужно будет заплатить отдельно.Для посещения Турции, Армении и Сербии туристу при посадке на борт необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html

сербия

турция

ереван

стамбул

белград (город)

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сербия, турция, ереван, стамбул, белград (город), армения, 8 марта