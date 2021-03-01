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https://ria.ru/20210301/puteshestviya-1599157993.html
Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
Туроператоры рассказали, во сколько обойдутся туры за границу в страны с открытыми для россиян границами на длинные выходные в марте, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:43
2021-03-01T02:43
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, во сколько обойдутся туры за границу в страны с открытыми для россиян границами на длинные выходные в марте, сообщает АТОР.Стамбул, Ереван, Белград — самые недорогие направления для трехдневной поездки на весенние праздники. За путевку в Стамбул придется отдать как минимум 29 тысяч рублей. Отправиться на два дня в Ереван можно за 42 тысячи рублей. Три дня в Белграде буду стоить не менее 64 тысяч рублей. В стоимость везде включены авиабилеты, проживание и медстраховка с покрытием COVID-19 на двоих. За питание нужно будет заплатить отдельно.Для посещения Турции, Армении и Сербии туристу при посадке на борт необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сербия, турция, ереван, стамбул, белград (город), армения, 8 марта

Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта

02:43 01.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, во сколько обойдутся туры за границу в страны с открытыми для россиян границами на длинные выходные в марте, сообщает АТОР.
Стамбул, Ереван, Белград — самые недорогие направления для трехдневной поездки на весенние праздники.
За путевку в Стамбул придется отдать как минимум 29 тысяч рублей. Отправиться на два дня в Ереван можно за 42 тысячи рублей. Три дня в Белграде буду стоить не менее 64 тысяч рублей. В стоимость везде включены авиабилеты, проживание и медстраховка с покрытием COVID-19 на двоих. За питание нужно будет заплатить отдельно.
Для посещения Турции, Армении и Сербии туристу при посадке на борт необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСербияТурцияЕреванСтамбулБелград (город)Армения8 марта
 
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