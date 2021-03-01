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В России вдвое повысили пошлину на экспорт пшеницы
В России вдвое повысили пошлину на экспорт пшеницы
Россия с 1 марта вдвое повышает экспортную пошлину на пшеницу в рамках квоты на вывоз зерна за рубеж - до 50 евро за тонну с 25 евро, соответствующее... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:32
2021-03-01T00:32
россия
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с 1 марта вдвое повышает экспортную пошлину на пшеницу в рамках квоты на вывоз зерна за рубеж - до 50 евро за тонну с 25 евро, соответствующее постановление правительства РФ было подписано в конце января.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты - нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень - она будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.
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россия, экономика

В России вдвое повысили пошлину на экспорт пшеницы

00:32 01.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с 1 марта вдвое повышает экспортную пошлину на пшеницу в рамках квоты на вывоз зерна за рубеж - до 50 евро за тонну с 25 евро, соответствующее постановление правительства РФ было подписано в конце января.
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.
В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты - нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень - она будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.
Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 19:10
В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя
 
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