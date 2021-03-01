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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html
Тихановская ждет, что протесты в Белоруссии возобновятся в конце марта
Тихановская ждет, что протесты в Белоруссии возобновятся в конце марта
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская рассчитывает, что "весенняя активность" участников несанкционированных акций... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:27
2021-03-01T16:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская рассчитывает, что "весенняя активность" участников несанкционированных акций протеста в республике возобновится 25 марта."Формат акции, посвященной Дню воли 25 марта, пока не определен. Но она будет началом весенней активности", - сказала Тихановская в интервью изданию "Украинформ", которое размещено на его сайте в понедельник.При этом, по мнению оппозиционного политика, сейчас невозможно судить, как и насколько быстро будут дальше развиваться события в Белоруссии. По словам Тихановской, это связано с тем, что одновременно действует очень много факторов, в том числе "ситуация в экономике, настроения в среде чиновников и силовиков, действия людей внутри Беларуси, действия Европы и других стран мирового сообщества". Она считает, что все это оказывает влияние, "даже меры против коронавируса и погода".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Белорусская оппозиция ежегодно 25 марта отмечает "День воли", приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Некоторые представители белорусской оппозиции считают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Белоруссии.
https://ria.ru/20210301/krym-1599447156.html
https://ria.ru/20210228/lukashenko-1599327709.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская ждет, что протесты в Белоруссии возобновятся в конце марта

16:27 01.03.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская рассчитывает, что "весенняя активность" участников несанкционированных акций протеста в республике возобновится 25 марта.
"Формат акции, посвященной Дню воли 25 марта, пока не определен. Но она будет началом весенней активности", - сказала Тихановская в интервью изданию "Украинформ", которое размещено на его сайте в понедельник.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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При этом, по мнению оппозиционного политика, сейчас невозможно судить, как и насколько быстро будут дальше развиваться события в Белоруссии. По словам Тихановской, это связано с тем, что одновременно действует очень много факторов, в том числе "ситуация в экономике, настроения в среде чиновников и силовиков, действия людей внутри Беларуси, действия Европы и других стран мирового сообщества". Она считает, что все это оказывает влияние, "даже меры против коронавируса и погода".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Белорусская оппозиция ежегодно 25 марта отмечает "День воли", приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Некоторые представители белорусской оппозиции считают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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