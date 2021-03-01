https://ria.ru/20210301/prokat-1599387044.html

Фильм "Том и Джерри" возглавил российский прокат в выходные дни

Фильм "Том и Джерри" возглавил российский прокат в выходные дни

Фильм "Том и Джерри" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,3 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:25

2021-03-01T11:25

2021-03-01T11:25

культура

павел деревянко

сергей бурунов

кино и сериалы

новости культуры

паулина андреева

владимир вдовиченков

михаил ефремов

антон шагин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Фильм "Том и Джерри" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,3 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Согласно сюжету, мышонок Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне "свадьбы века". Тогда Кайла, организатор праздника, нанимает уличного кота Тома, чтобы тот разобрался с грызуном, рискующим испортить свадьбу.Второе место рейтинга занимает российский приключенческий фильм "Конек-Горбунок" со сборами 230,7 миллионов за выходные. Общие сборы фильма составляют более 842 миллионов рублей. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.Третью строчку рейтинга заняла отечественная комедия "Батя", в которой играют Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов и другие. Картина за минувший уикенд заработала почти 136 миллионов рублей.Четвертую позицию занял мультфильм "Душа", собравший более 44 миллионов рублей. Пятерку замыкает комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли, собравшая за минувшие выходные почти 42 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html

https://ria.ru/20210225/kino-1598814089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, владимир вдовиченков, михаил ефремов, антон шагин