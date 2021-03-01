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Фильм "Том и Джерри" возглавил российский прокат в выходные дни
Фильм "Том и Джерри" возглавил российский прокат в выходные дни
Фильм "Том и Джерри" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,3 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:25
2021-03-01T11:25
культура
павел деревянко
сергей бурунов
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
владимир вдовиченков
михаил ефремов
антон шагин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Фильм "Том и Джерри" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,3 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Согласно сюжету, мышонок Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне "свадьбы века". Тогда Кайла, организатор праздника, нанимает уличного кота Тома, чтобы тот разобрался с грызуном, рискующим испортить свадьбу.Второе место рейтинга занимает российский приключенческий фильм "Конек-Горбунок" со сборами 230,7 миллионов за выходные. Общие сборы фильма составляют более 842 миллионов рублей. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.Третью строчку рейтинга заняла отечественная комедия "Батя", в которой играют Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов и другие. Картина за минувший уикенд заработала почти 136 миллионов рублей.Четвертую позицию занял мультфильм "Душа", собравший более 44 миллионов рублей. Пятерку замыкает комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли, собравшая за минувшие выходные почти 42 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html
https://ria.ru/20210225/kino-1598814089.html
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павел деревянко, сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, владимир вдовиченков, михаил ефремов, антон шагин

Фильм "Том и Джерри" возглавил российский прокат в выходные дни

11:25 01.03.2021
 
© Warner Bros.Кадр из фильма "Том и Джерри"
Кадр из фильма Том и Джерри - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Фильм "Том и Джерри" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,3 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Согласно сюжету, мышонок Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне "свадьбы века". Тогда Кайла, организатор праздника, нанимает уличного кота Тома, чтобы тот разобрался с грызуном, рискующим испортить свадьбу.
Второе место рейтинга занимает российский приключенческий фильм "Конек-Горбунок" со сборами 230,7 миллионов за выходные. Общие сборы фильма составляют более 842 миллионов рублей.
В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.
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Третью строчку рейтинга заняла отечественная комедия "Батя", в которой играют Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов и другие. Картина за минувший уикенд заработала почти 136 миллионов рублей.
Четвертую позицию занял мультфильм "Душа", собравший более 44 миллионов рублей. Пятерку замыкает комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли, собравшая за минувшие выходные почти 42 миллиона рублей.
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КультураПавел ДеревянкоСергей БуруновКино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваВладимир ВдовиченковМихаил ЕфремовАнтон Шагин
 
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