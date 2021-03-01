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В Хабаровске ликвидировали пожар на складе с пластиком
В Хабаровске ликвидировали пожар на складе с пластиком
Пожар в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода в городе Хабаровске полностью ликвидирован, его тушили более 9 часов, сообщает краевой... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:01
2021-03-01T07:01
2021-03-01T07:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Пожар в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода в городе Хабаровске полностью ликвидирован, его тушили более 9 часов, сообщает краевой главк МЧС.Одноэтажное складское кирпичное здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь на понедельник. Перекрытия деформировались, частично обрушилась кровля здания. Площадь обрушения устанавливается. Тушение складского помещения продолжалось в течение 9,5 часа. В ликвидации пожара и его последствий принимали участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники.По информации МЧС, пострадавших в пожаре нет.
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хабаровск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия