https://ria.ru/20210301/pozhar-1599371817.html

В Хабаровске ликвидировали пожар на складе с пластиком

В Хабаровске ликвидировали пожар на складе с пластиком

Пожар в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода в городе Хабаровске полностью ликвидирован, его тушили более 9 часов, сообщает краевой... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:01

2021-03-01T07:01

2021-03-01T07:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Пожар в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода в городе Хабаровске полностью ликвидирован, его тушили более 9 часов, сообщает краевой главк МЧС.Одноэтажное складское кирпичное здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь на понедельник. Перекрытия деформировались, частично обрушилась кровля здания. Площадь обрушения устанавливается. Тушение складского помещения продолжалось в течение 9,5 часа. В ликвидации пожара и его последствий принимали участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники.По информации МЧС, пострадавших в пожаре нет.

https://ria.ru/20210301/pozhar-1599371436.html

хабаровск

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия