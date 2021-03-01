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В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
Нежилое здание в подмосковном Одинцово горит на площади 2400 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:51
2021-03-01T02:51
2021-03-01T03:13
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нежилое здание в подмосковном Одинцово горит на площади 2400 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу Союзная улица, дом 7 поступило в 00.30. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу находится Внуковский завод огнеупорных изделий."Площадь горения составляет 2400 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, склад готовой продукции на территории Внуковского завода огнеупорных изделий горит по всей площади (2400 квадратных метров). Информации о пострадавших нет.На месте работают 68 человек и 27 единиц техники, из них от МЧС 33 человек и 12 единиц техники.
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московская область (подмосковье), одинцово, происшествия
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Нежилое здание в подмосковном Одинцово
горит на площади 2400 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области
.
Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу Союзная улица, дом 7 поступило в 00.30. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу находится Внуковский завод огнеупорных изделий.
"Площадь горения составляет 2400 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, склад готовой продукции на территории Внуковского завода огнеупорных изделий горит по всей площади (2400 квадратных метров). Информации о пострадавших нет.
На месте работают 68 человек и 27 единиц техники, из них от МЧС 33 человек и 12 единиц техники.