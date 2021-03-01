https://ria.ru/20210301/pozhar-1599367695.html

В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий

В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий

Нежилое здание в подмосковном Одинцово горит на площади 2400 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:51

2021-03-01T02:51

2021-03-01T03:13

московская область (подмосковье)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нежилое здание в подмосковном Одинцово горит на площади 2400 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу Союзная улица, дом 7 поступило в 00.30. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу находится Внуковский завод огнеупорных изделий."Площадь горения составляет 2400 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, склад готовой продукции на территории Внуковского завода огнеупорных изделий горит по всей площади (2400 квадратных метров). Информации о пострадавших нет.На месте работают 68 человек и 27 единиц техники, из них от МЧС 33 человек и 12 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/pozhar-1599355738.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), одинцово, происшествия