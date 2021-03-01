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Самбурская — "бомжиха", Бибер — младенец: звезды, рожденные первого марта
Самбурская — "бомжиха", Бибер — младенец: звезды, рожденные первого марта
Начало весны для всех — радостное событие. А для сегодняшних именинников вдвойне. О звездах, которые празднуют первого марта день рождения — в подборке РИА... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:50
2021-03-01T19:50
2021-03-01T19:50
агата муцениеце
настасья самбурская
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джастин бибер
анна семенович
весна
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начало весны для всех — радостное событие. А для сегодняшних именинников вдвойне. О звездах, которые празднуют первого марта день рождения — в подборке РИА Новости. Агата МуцениецеАктрисе и телеведущей сегодня исполнилось 32 года. В честь этого события экс-супруга Павла Прилучного разместила яркий снимок со съемок шоу "Голос.Дети", на котором позирует в сочном брючном костюме цвета фуксии.Настасья СамбурскаяЗвезда сериала "Универ" отметила свое 34-летие шуточным видео, на котором появляется в образе обаятельной "бездомной леди" и приглашает всех на веселую вечеринку. Анна Семенович"С днем рождения меня! Живи, люби, радуйся, удивляйся, экспериментируй, пробуй эту жизнь каждой клеточкой своей души. Люблю!" — подписала праздничное видео в инстаграме певица Анна Семенович. Днем ранее исполнительница, которой исполнился 41 год, рассказала, что с первого марта для нее настает "новый этап в жизни". Джастин БиберКанадскому поп-музыканту исполнилось 27 лет. По этому случаю он опубликовал в Instagram детский снимок. На нем Джастину Биберу несколько дней или месяцев. За девять часов эта публикация набрала более четырех миллионов просмотров и более 100 тысяч комментариев — преимущественно со словами поздравлений. Лупита НионгоВ первый день весны день рождения отмечает и обладательница премии "Оскар" Люпита Нионго. На своей странице в инстаграм она послала всем подписчикам воздушный поцелуй лежа на газоне.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агата муцениеце, настасья самбурская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, джастин бибер, анна семенович, весна, звезды
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начало весны для всех — радостное событие. А для сегодняшних именинников вдвойне. О звездах, которые празднуют первого марта день рождения — в подборке РИА Новости.
Агата Муцениеце
Актрисе и телеведущей сегодня исполнилось 32 года. В честь этого события экс-супруга Павла Прилучного разместила яркий снимок со съемок шоу "Голос.Дети", на котором позирует в сочном брючном костюме цвета фуксии.
"Принимаю поздравления!" — написала Агата Муцениеце.
Настасья Самбурская
Звезда сериала "Универ" отметила свое 34-летие шуточным видео, на котором появляется в образе обаятельной "бездомной леди" и приглашает всех на веселую вечеринку.
"Спасибо всем большое за то, что вы у меня есть", — обратилась Самбурская к подписчикам.
Анна Семенович
"С днем рождения меня! Живи, люби, радуйся, удивляйся, экспериментируй, пробуй эту жизнь каждой клеточкой своей души. Люблю!" — подписала праздничное видео в инстаграме певица Анна Семенович.
Днем ранее исполнительница, которой исполнился 41 год, рассказала
, что с первого марта для нее настает "новый этап в жизни".
"Всю жизнь очень гордилась этой датой. Первый день весны нам дарит много надежд, улыбок и эмоций. Я хочу поблагодарить свой уходящий год. Он был очень поучительный. Я многое поняла и усвоила — рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть. Я научилась кайфовать от спокойствия. Научилась гладить и очень вкусно готовить", — поделилась успехами Семенович.
Джастин Бибер
Канадскому поп-музыканту исполнилось 27 лет. По этому случаю он опубликовал в Instagram детский снимок. На нем Джастину Биберу несколько дней или месяцев.
"Маленький я 27 лет назад", — написал исполнитель.
За девять часов эта публикация набрала более четырех миллионов просмотров и более 100 тысяч комментариев — преимущественно со словами поздравлений.
Лупита Нионго
В первый день весны день рождения отмечает и обладательница премии "Оскар" Люпита Нионго. На своей странице в инстаграм она послала всем подписчикам воздушный поцелуй лежа на газоне.
"Вот и 38", — написала актриса.