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Самбурская — "бомжиха", Бибер — младенец: звезды, рожденные первого марта

Самбурская — "бомжиха", Бибер — младенец: звезды, рожденные первого марта

Начало весны для всех — радостное событие. А для сегодняшних именинников вдвойне. О звездах, которые празднуют первого марта день рождения — в подборке РИА... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:50

2021-03-01T19:50

2021-03-01T19:50

агата муцениеце

настасья самбурская

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

джастин бибер

анна семенович

весна

шоубиз

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начало весны для всех — радостное событие. А для сегодняшних именинников вдвойне. О звездах, которые празднуют первого марта день рождения — в подборке РИА Новости. Агата МуцениецеАктрисе и телеведущей сегодня исполнилось 32 года. В честь этого события экс-супруга Павла Прилучного разместила яркий снимок со съемок шоу "Голос.Дети", на котором позирует в сочном брючном костюме цвета фуксии.Настасья СамбурскаяЗвезда сериала "Универ" отметила свое 34-летие шуточным видео, на котором появляется в образе обаятельной "бездомной леди" и приглашает всех на веселую вечеринку. Анна Семенович"С днем рождения меня! Живи, люби, радуйся, удивляйся, экспериментируй, пробуй эту жизнь каждой клеточкой своей души. Люблю!" — подписала праздничное видео в инстаграме певица Анна Семенович. Днем ранее исполнительница, которой исполнился 41 год, рассказала, что с первого марта для нее настает "новый этап в жизни". Джастин БиберКанадскому поп-музыканту исполнилось 27 лет. По этому случаю он опубликовал в Instagram детский снимок. На нем Джастину Биберу несколько дней или месяцев. За девять часов эта публикация набрала более четырех миллионов просмотров и более 100 тысяч комментариев — преимущественно со словами поздравлений. Лупита НионгоВ первый день весны день рождения отмечает и обладательница премии "Оскар" Люпита Нионго. На своей странице в инстаграм она послала всем подписчикам воздушный поцелуй лежа на газоне.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата муцениеце, настасья самбурская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, джастин бибер, анна семенович, весна, звезды