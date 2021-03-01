https://ria.ru/20210301/pogoda-1599374540.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

Первый день марта в Москве будет теплым и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:07

2021-03-01T08:07

2021-03-01T09:27

погода

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Первый день марта в Москве будет теплым и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Температура воздуха в столице плюс два-четыре градуса, в Подмосковье — от нуля до плюс пяти. Ветер юго-западный, западный, четыре-девять метра в секунду, порывистый", — добавил он.Температура окажется немного выше нормы, атмосферное давление, наоборот, будет постепенно снижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба.В Гидрометцентре тоже говорили, что в ближайшее время на европейской территории России сохранится аномальное тепло, но уже в выходные дневная температура вновь приблизится к нулю.Ранее синоптики призывали готовиться к прохладному марту. В "Фобосе" напоминали, что по климату этот месяц считается зимним, а настоящая весна наступит после 27-го числа.

https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)