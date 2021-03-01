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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны
Первый день марта в Москве будет теплым и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:07
2021-03-01T08:07
2021-03-01T09:27
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Первый день марта в Москве будет теплым и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Температура воздуха в столице плюс два-четыре градуса, в Подмосковье — от нуля до плюс пяти. Ветер юго-западный, западный, четыре-девять метра в секунду, порывистый", — добавил он.Температура окажется немного выше нормы, атмосферное давление, наоборот, будет постепенно снижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба.В Гидрометцентре тоже говорили, что в ближайшее время на европейской территории России сохранится аномальное тепло, но уже в выходные дневная температура вновь приблизится к нулю.Ранее синоптики призывали готовиться к прохладному марту. В "Фобосе" напоминали, что по климату этот месяц считается зимним, а настоящая весна наступит после 27-го числа.
https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html
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погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)