https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте

Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте

Частое чередование теплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T00:23

2021-03-01T00:23

2021-03-01T01:01

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Частое чередование теплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Температура ниже нормы ожидается лишь на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. На всех остальной территории она будет около нормы."Самое главное, что эта норма в марте - это средняя по больнице... Эта норма пусть не заставляет думать о спокойствии, это очень неоднородный месяц, с большим числом перепадов погодных элементов", - предупредил вместе с тем Вильфанд.Метеоролог уточнил, что чуть-чуть выше нормы температура ожидается в Алтайском крае."Поволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Алтайский край) прогнозируется избыток осадков", - добавил Вильфанд, уточнив, что аналогичная погода ожидается на Северо-Западе Европейской России вплоть до Подмосковья.Сильные осадки также ожидаются в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке. В Сибири, напротив, будет наблюдаться дефицит осадков.Вильфанд также сообщил, что на европейской части России на этой неделе сохранится аномальное тепло. В предстоящие пять дней температура будет выше нормы на два-пять градусов. В Поволжье, на Урале, Западной Сибири, по его словам, температура ожидается около нормы, на юге Новосибирской области, Алтайском крае — на четыре-шесть градусов выше нормы, а в Красноярском крае и на западе Якутии - на 8-12 градусов ниже нормы.При этом к выходным температура в Европейской России опустится до аномально низких отметок. "Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20210228/pogoda-1599317878.html

https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество