Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html
Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте
Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте
Частое чередование теплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:23
2021-03-01T01:01
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594673366_0:273:3071:2000_1920x0_80_0_0_dca1f605b6f72796121f005099194205.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Частое чередование теплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Температура ниже нормы ожидается лишь на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. На всех остальной территории она будет около нормы."Самое главное, что эта норма в марте - это средняя по больнице... Эта норма пусть не заставляет думать о спокойствии, это очень неоднородный месяц, с большим числом перепадов погодных элементов", - предупредил вместе с тем Вильфанд.Метеоролог уточнил, что чуть-чуть выше нормы температура ожидается в Алтайском крае."Поволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Алтайский край) прогнозируется избыток осадков", - добавил Вильфанд, уточнив, что аналогичная погода ожидается на Северо-Западе Европейской России вплоть до Подмосковья.Сильные осадки также ожидаются в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке. В Сибири, напротив, будет наблюдаться дефицит осадков.Вильфанд также сообщил, что на европейской части России на этой неделе сохранится аномальное тепло. В предстоящие пять дней температура будет выше нормы на два-пять градусов. В Поволжье, на Урале, Западной Сибири, по его словам, температура ожидается около нормы, на юге Новосибирской области, Алтайском крае — на четыре-шесть градусов выше нормы, а в Красноярском крае и на западе Якутии - на 8-12 градусов ниже нормы.При этом к выходным температура в Европейской России опустится до аномально низких отметок. "Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля", - рассказал синоптик.
https://ria.ru/20210228/pogoda-1599317878.html
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594673366_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_17062a8bf0f3246a5449b5f49ea100fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте

00:23 01.03.2021 (обновлено: 01:01 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Частое чередование теплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой "сухих" периодов и периодов выпадения осадков в разном виде. На Азиатской территории осадки, в основном, будут в виде снега, на Европейской территории во всех трех фазах… Прогнозируется температурный фон, в основном, около нормы", - рассказал синоптик.

Температура ниже нормы ожидается лишь на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. На всех остальной территории она будет около нормы.
"Самое главное, что эта норма в марте - это средняя по больнице... Эта норма пусть не заставляет думать о спокойствии, это очень неоднородный месяц, с большим числом перепадов погодных элементов", - предупредил вместе с тем Вильфанд.
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 15:32
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта
Метеоролог уточнил, что чуть-чуть выше нормы температура ожидается в Алтайском крае.
"Поволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Алтайский край) прогнозируется избыток осадков", - добавил Вильфанд, уточнив, что аналогичная погода ожидается на Северо-Западе Европейской России вплоть до Подмосковья.
Сильные осадки также ожидаются в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке. В Сибири, напротив, будет наблюдаться дефицит осадков.
Вильфанд также сообщил, что на европейской части России на этой неделе сохранится аномальное тепло. В предстоящие пять дней температура будет выше нормы на два-пять градусов. В Поволжье, на Урале, Западной Сибири, по его словам, температура ожидается около нормы, на юге Новосибирской области, Алтайском крае — на четыре-шесть градусов выше нормы, а в Красноярском крае и на западе Якутии - на 8-12 градусов ниже нормы.
При этом к выходным температура в Европейской России опустится до аномально низких отметок. "Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля", - рассказал синоптик.
Белка в парке - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 00:19
Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
05:08Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
04:56В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней
04:54В Артеме произошел пожар в автомагазине
04:32Комаровский перечислил симптомы пневмонии
04:22В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
04:15"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
04:02"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
03:27В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
03:19В Одинцово локализовали пожар на складе завода огнеупорных изделий
03:16Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
03:13Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
03:04Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете
03:02Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
02:53В сгоревшем на трассе на Чукотке вагончике нашли тела двух человек
02:51В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
02:47Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
02:43Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
02:42ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
02:24РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
Лента новостейМолния