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Наука
https://ria.ru/20210301/onkologiya-1599365134.html
Назван неожиданный предвестник рака
Назван неожиданный предвестник рака
Изменение формы пальцев на руках может указывать на смертельно опасное заболевание. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:41
2021-03-01T01:41
наука
рак легких
весь мир
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Изменение формы пальцев на руках может указывать на смертельно опасное заболевание. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с барабанными палочками при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.Известно также, что постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что образование тромбов может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные состояния.
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рак легких, весь мир

Назван неожиданный предвестник рака

01:41 01.03.2021
 
© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Depositphotos / decade3d
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Изменение формы пальцев на руках может указывать на смертельно опасное заболевание. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.
Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с барабанными палочками при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.
Известно также, что постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.
Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что образование тромбов может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные состояния.
 
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