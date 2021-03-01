https://ria.ru/20210301/obvinenie-1599488870.html

Пашинян обвинил своего предшественника в подстрекательстве военных

Пашинян обвинил своего предшественника в подстрекательстве военных

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге своих сторонников, что вооруженные силы и начальник генштаба Оник Гаспарян не пересекли "красной... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:25

2021-03-01T18:25

2021-03-01T19:18

ситуация в армении

серж саргсян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599498412_0:68:2189:1299_1920x0_80_0_0_44d865d659c2234e441eff3a18b97ad7.jpg

ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге своих сторонников, что вооруженные силы и начальник генштаба Оник Гаспарян не пересекли "красной линии", выразив надежду, что они не станут этого делать, а также предположил, что бывший армянский президент Серж Сагрсян занимался подстрекательством военных, потребовавших отставки главы кабмина."Нужно сказать, что командование ВС и начальник генерального штаба пока не пресекли "красной линиии". Надеюсь, что и не перейдут", - сказал Пашинян.Он провел параллели между нынешними событиями и событиями 1 марта 2008 года. "Заявление генерального штаба в том числе является результатом воздействия военных в 2008 году. Среди тех, кто склонял генералитет к принятию решения, был Серж Саргсян (бывший президент Армении - ред). Оник, ты ошибся, выполняя волю не народа, а "отверженного", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/vybory-1599493327.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване 2021-03-01T18:25 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, серж саргсян, ереван, армения, в мире