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Пашинян обвинил своего предшественника в подстрекательстве военных
Пашинян обвинил своего предшественника в подстрекательстве военных
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге своих сторонников, что вооруженные силы и начальник генштаба Оник Гаспарян не пересекли "красной... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:25
2021-03-01T19:18
ситуация в армении
серж саргсян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге своих сторонников, что вооруженные силы и начальник генштаба Оник Гаспарян не пересекли "красной линии", выразив надежду, что они не станут этого делать, а также предположил, что бывший армянский президент Серж Сагрсян занимался подстрекательством военных, потребовавших отставки главы кабмина."Нужно сказать, что командование ВС и начальник генерального штаба пока не пресекли "красной линиии". Надеюсь, что и не перейдут", - сказал Пашинян.Он провел параллели между нынешними событиями и событиями 1 марта 2008 года. "Заявление генерального штаба в том числе является результатом воздействия военных в 2008 году. Среди тех, кто склонял генералитет к принятию решения, был Серж Саргсян (бывший президент Армении - ред). Оник, ты ошибся, выполняя волю не народа, а "отверженного", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване
Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване
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ситуация в армении, серж саргсян, ереван, армения, в мире

Пашинян обвинил своего предшественника в подстрекательстве военных

18:25 01.03.2021 (обновлено: 19:18 01.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге своих сторонников, что вооруженные силы и начальник генштаба Оник Гаспарян не пересекли "красной линии", выразив надежду, что они не станут этого делать, а также предположил, что бывший армянский президент Серж Сагрсян занимался подстрекательством военных, потребовавших отставки главы кабмина.
"Нужно сказать, что командование ВС и начальник генерального штаба пока не пресекли "красной линиии". Надеюсь, что и не перейдут", - сказал Пашинян.
Он провел параллели между нынешними событиями и событиями 1 марта 2008 года. "Заявление генерального штаба в том числе является результатом воздействия военных в 2008 году. Среди тех, кто склонял генералитет к принятию решения, был Серж Саргсян (бывший президент Армении - ред). Оник, ты ошибся, выполняя волю не народа, а "отверженного", - сказал Пашинян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
 
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