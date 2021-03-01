Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных

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Дмитрий Стрельников – водитель такси для животных. Он перевозит даже тех зверей, которых не хотят брать в салон другие водители. Тариф как у стандартного такси. Часть доходов Дмитрий отдает на поддержку приютов и волонтерских ветклиник. Спрос на зоотакси активно растет.