https://ria.ru/20210301/neobychnye-passazhiry-v-ufe-poyavilos-spetsialnoe-taksi-dlya-zhivotnykh-1599488285.html
Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Дмитрий Стрельников – водитель такси для животных. Он перевозит даже тех зверей, которых не хотят брать в салон другие водители. Тариф как у стандартного такси. Часть доходов Дмитрий отдает на поддержку приютов и волонтерских ветклиник. Спрос на зоотакси активно растет.
2021-03-01T18:22
2021-03-01T18:22
2021-03-01T18:22
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Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Дмитрий Стрельников – водитель такси для животных. Он перевозит даже тех зверей, которых не хотят брать в салон другие водители. Тариф как у стандартного такси. Часть доходов Дмитрий отдает на поддержку приютов и волонтерских ветклиник. Спрос на зоотакси активно растет.
2021-03-01T18:22
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PT1M46S
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видео, видео
Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Дмитрий Стрельников – водитель такси для животных. Он перевозит даже тех зверей, которых не хотят брать в салон другие водители. Тариф как у стандартного такси. Часть доходов Дмитрий отдает на поддержку приютов и волонтерских ветклиник. Спрос на зоотакси активно растет.
2021-03-01T18:22
true
PT1M46S
Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Дмитрий Стрельников – водитель такси для животных. Он перевозит даже тех зверей, которых не хотят брать в салон другие водители. Тариф как у стандартного такси. Часть доходов Дмитрий отдает на поддержку приютов и волонтерских ветклиник. Спрос на зоотакси активно растет.