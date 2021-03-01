https://ria.ru/20210301/naftogaz-1599493584.html

В "Нафтогазе" назвали импорт газа из России угрозой суверенитету Украины

В "Нафтогазе" назвали импорт газа из России угрозой суверенитету Украины

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что прямой импорт газа из РФ поставил бы под угрозу суверенитет Украины. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:40

2021-03-01T18:40

2021-03-01T18:41

денис шмыгаль

россия

андрей коболев

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КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что прямой импорт газа из РФ поставил бы под угрозу суверенитет Украины.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не намерена возобновлять импорт газа из РФ. Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября 2020 года он полностью перешел на покупку газа РФ по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию "голубого топлива".Вместе с тем Коболев сказал, что Украина постепенно снижает потребление голубого топлива. В частности, в 2013 году страна потребила 50,4 миллиарда кубометров, а в 2019 году – 29,8 миллиарда кубометров. Глава "Нафтогаза" также сказал, что люди начали экономить газ, в том числе из-за роста его стоимости.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

https://ria.ru/20210226/ukraina-1599036659.html

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денис шмыгаль, россия, андрей коболев, нафтогаз украины, газпром, украина, в мире