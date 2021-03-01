https://ria.ru/20210301/lekarstvo-1599427089.html
Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:47
2021-03-01T13:47
2021-03-01T13:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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вероника скворцова
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общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта закончат первую фазу."Уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, препарат получил название "Мир-19". Он абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА."С учетом того, что это новая молекула – она новая и запатентованная и аналогов не имеет, – мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - добавила Скворцова.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html
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