https://ria.ru/20210301/lekarstvo-1599427089.html

Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата

Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:47

2021-03-01T13:47

2021-03-01T13:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

вероника скворцова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта закончат первую фазу."Уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, препарат получил название "Мир-19". Он абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА."С учетом того, что это новая молекула – она новая и запатентованная и аналогов не имеет, – мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - добавила Скворцова.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова, владимир путин, общество